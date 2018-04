Les Diables Rouges Jan Vertonghen (Tottenham) et Kevin De Bruyne (Manchester City) figurent dans l'Equipe de l'Année de la Premier League de la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre, dévoilée mercredi.

Manchester City, tout frais champion d'Angleterre, est l'équipe la mieux représentée avec cinq éléments. Outre De Bruyne, on retrouve les défenseurs Kyle Walker et Nicolas Otamendi, le milieu de terrain David Silva et l'attaquant Sergio Agüero. Deux équipiers de Vertonghen à Tottenham ont été sélectionnés, le médian Christian Eriksen et l'avant-centre Harry Kane. L'équipe est complétée par le gardien de Manchester United David De Gea, le latéral gauche de Chelsea Marcos Alonso et l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

C'est la deuxième fois, après 2013, que Vertonghen figure dans l'Equipe de l'Année. Kevin De Bruyne n'avait pas encore reçu cet honneur.

Depuis 2010, il y a toujours eu au moins un Belge dans la 'PFA Premier League League of the Year'. Thomas Vermaelen a été le premier en 2010. Eden Hazard est le Diable Rouge le plus souvent présent (2013, 2014, 2015 et 2017). Vincent Kompany a été repris en 2011, 2012 et 2014. Toby Alderweireld (2016) et Romelu Lukaku (2017) y ont également figuré.

De Bruyne, Silva, Salah, De Gea et Kane sont également nommés, avec l'ailier de Manchester City Leroy Sané, au titre de Joueur de l'Année. Le lauréat sera révélé le 22 avril.

L'Equipe de l'année: David de Gea (Esp/Manchester United); Kyle Walker (Ang/Manchester City), Jan Vertonghen (BEL/Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Arg/Manchester City), Marcos Alonso (Esp/Chelsea); David Silva (Esp/Manchester City), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Christian Eriksen (Dan/Tottenham Hotspur), Harry Kane (Ang/Tottenham Hotspur), Mohamed Salah (Egy/Liverpool), Sergio Agüero (Arg/Manchester City)