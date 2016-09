Kevin De Bruyne : "Guardiola m’a vite fait confiance"

Diables Rouges

Kevin De Bruyne va très bien, merci pour lui. Loin des critiques qui le poursuivent en sélection, le médian offensif s’éclate à City, où il a déjà séduit Guardiola. Il s’est confié à nos confrères du Nieuwsblad.

Kevin, City semble imbattable depuis le début de saison. C’est dû à Guardiola ?

"Pas seulement. Beaucoup de choses ont changé et la barre est mise plus haut. Regardez notre façon de jouer… Nous ne sommes pas l’équipe la plus physique ou la plus costaude mais on essaie de jouer de manière intelligente."

Cela correspond à votre jeu ?

"Oui. Pour moi, c’est top ! Nous avons beaucoup de joueurs capables de marquer. J’aime notre façon de jouer offensivement mais aussi défensivement. En évitant de jouer de longs ballons, on doit moins aller au duel. J’apprécie aussi mon rôle (NdlR : de numéro huit) . C’est même mon préféré. Cela me change de la saison dernière : je suis dans une position idéale. Le coach et mes équipiers sont d’ailleurs très positifs à mon sujet."

Êtes-vous en meilleure condition que la saison dernière ?

"Non, je suis le même. La saison dernière, j’ai été blessé pendant neuf semaines mais quand je jouais, j’étais en bonne condition. J’avais enchaîné beaucoup de matches, comme actuellement. Après l’Euro, j’ai repris assez tard avec City. Je ne m’attendais donc pas à jouer autant, aussi rapidement. Pourtant Guardiola m’a vite accordé sa confiance. Je ne sais pas trop vers où il veut aller. Mais ce que je sais, c’est que pour le moment tout tourne bien."

C’est la première saison de Guardiola en Angleterre. Comment va-t-il s’adapter ?

"Il est tellement préoccupé par le football, il doit déjà avoir une certaine idée de ce que représente une saison de Premier League ! La preuve : les changements qu’il a apportés à City sont déjà payants."

Guardiola pratique la rotation, qui pourrait vous concerner…

"Et c’est une très bonne chose. On ne va pas pouvoir jouer toute la saison avec cet entrejeu-là (Fernandindho, Silva et De Bruyne) . Un joueur comme Gündoggan va nous permettre de nous reposer. C’est ce qui fait notre force : chaque joueur qui entre dans l’équipe sait ce qu’il a à faire."





Il marque deux fois plus avec City

Le débat fait rage depuis plusieurs semaines. Et les chiffres semblent l’agrémenter.

Depuis un peu plus d’un an (date de son arrivée chez les Citizens), Kevin De Bruyne se montre plus décisif avec Manchester City qu’avec les Diables Rouges. Si son ratio en termes d’assists est plus important avec la Belgique qu’avec les Citizens, il marque près de deux fois plus souvent avec son club qu’avec l’équipe nationale, alors qu’il a joué plus de trois fois plus avec City. KBD réussit également plus de passes et dribble plus avec les Skyblues. Ces statistiques doivent évidemment être contrebalancées par le fait que tactiquement, les animations proposées par City et les Diables ne sont pas du tout les mêmes. Mais elles laissent tout de même songeur…