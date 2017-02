Malgré ses millions et ses titres nationaux, Manchester City souffre toujours d'un déficit de popularité par rapport à son voisin de United ou Liverpool. Et pour cause, lesne possèdent pas une histoire aussi riche que lesou lesmalgré le rachat du club par un ponte émirati en 2008.

Ces critiques, toujours promptes à se payer City au moindre faux-pas européen, déplaisent évidemment à Kevin De Bruyne, qui leur a lancé un message avant d'affronter Monaco en huitième de finale de la Ligue des Champions. "À nous de faire notre travail et de passer ce tour, afin de rester en compétition", a-t-il déclaré en conférence de presse. "C'est important que ceux qui nous critiquent voient qu'on avance dans la bonne direction. Je parle de ces critiques qui nous comparent à United ou Liverpool, vu leur histoire. Ce sont de grandes équipes. Mais on ne peut pas nous comparer à eux, car on n'a pas eu le temps dont lis ont joui en Champion's League. Ils y ont participé à de multiples reprises et nous, on est en lice depuis cinq ou six ans. On a besoin d'autant de temps qu'eux pour qu'on puisse nous comparer à eux en Europe."









Il est vrai qu'excepté une demi-finale l'année passée, City n'a jamais brillé en Europe, ne dépassant pas les huitièmes de finale lors des précédentes éditions de la C1. Un bilan un peu maigre pour un grand d'Angleterre, dont les instances footballistiques se targuent toujours de diriger le meilleur championnat du monde.

Pas de quoi inquiéter De Bruyne, néanmoins. "Pour moi, l'histoire ne veut rien dire", explique le Diable rouge. "Mais pour beaucoup de gens, cela représente tout. C'est pourquoi on parle un peu moins de City que des autres équipes. Mais évidemment, tout le monde en Angleterre sera fier si une équipe anglaise réalise un gros truc en Europe. Si nous gagnons quelques Ligues des Champions dans les cinquante prochaines années, alors, on nous regardera peut-être différemment."

Première étape vers l'Histoire, le déplacement au stade Louis II et son public de feu !