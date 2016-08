Kevin Mirallas n'est pas déçu par l'arrivée de Roberto Martinez (VIDEOS)

Diables Rouges

Kevin Mirallas a réfuté mardi avoir ressenti de la déception à l'annonce de la désignation de Roberto Martinez en tant que sélectionneur national.

"Ce n'est pas le cas. La saison dernière j'ai connu une période difficile mais Martinez connaît mes qualités", a indiqué le Liégeois. "Je ne suis pas déçu par le choix de Martinez", assène Mirallas avec conviction. "Je sais qu'il me fait confiance. Il connaît mes qualités. Il ne m'aurait pas sélectionné, sinon".

Kevin Mirallas se montre par ailleurs positif en ce qui concerne l'ancien sélectionneur, Marc Wilmots. "J'ai toujours entretenu une bonne relation avec Marc. La fin fut malheureusement moins glorieuse mais il a bien et énormément travaillé pour l'équipe nationale. Il revient maintenant à Roberto Martinez d'apporter sa touche personnelle. Martinez apprécie le jeu basé sur la possession de balle et le pressing. Son onze de base ne devrait pas différer très fort de celui de Wilmots, je pense".

Kevin Mirallas a débuté la saison en force avec Everton et pour cause. "J'ai perdu quelques kilos", avoue-t-il. "La préparation avec Everton fut ardue et j'en ressens maintenant les effets. Je me sens plus fort sur le terrain. Je mange moins de pâtes, ce qui m'aide à perdre du poids".