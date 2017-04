Ronald Koeman est déterminé à utiliser toutes les armes dont il dispose pour tenter de convaincre Romelu Lukaku de rester à Everton la saison prochaine.

Après avoir rappelé que le club "avait désormais les ressources pour garder tous ses joueurs, Lukaku inclus qui a encore deux ans de contrat", le technicien néerlandais s’est attaqué aux destinations évoquées pour le Diable qui souhaite jouer la saison prochaine la Ligue des Champions.

Et il s’en est pris notamment à Manchester United, pas certain pour lui de se qualifier pour la C1 que l’attaquant souhaite jouer.

"Je ne vois pas Manchester United finir dans les 4 premiers. La blessure de Zlatan a l’air grave et quand je vois le nombre de matches qu’ils doivent jouer, je les vois manquer le Top 4 . Je n’ai pas été impressionné par la manière dont ils jouent. Le fait qu’ils aient des difficultés à battre une équipe comme Anderlecht prouve la saison qu’ils ont", a souligné le manager des Toffees dans un dossier où la grave blessure de Zlatan dont les ligaments sont touchés pourrait justement pousser MU à s’activer et qui ressemble de plus en plus à une guerre des nerfs et où Chelsea avance également ses pions.

Les Blues seraient disposés, selon plusieurs médias anglais, à inclure dans une éventuelle opération le prêt du prometteur attaquant Tammy Abraham, auteur de 26 buts en 46 matches de Championship à Bristol cette saison, et qui intéresse les Toffees.