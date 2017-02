L’histoire se répète. Sa collection de blessures s’est encore agrandie. Nouvelle rechute pour Vincent Kompany, qui a manqué la rencontre de FA Cup samedi, alors que Pep Guardiola voulait le faire jouer. "Il a senti quelque chose dans sa jambe, mais ce n’est pas très grave", a rassuré l’entraîneur espagnol, qui a précisé lundi que son capitaine n’était pas prêt à jouer contre Monaco, ce mardi soir en Ligue des Champions. "Mais je pense que son absence ne sera pas longue. Il sera prêt pour affronter Huddersfield la semaine prochaine." (NdlR : replay en FA Cup)

Ce nouveau forfait pose question. Au moment où il a besoin de lui, Guardiola doit encore se passer de son capitaine. En Angleterre, beaucoup ont enterré le Diable Rouge. "City ne peut plus compter sur lui", balance le Manchester Evening News.

Il est vrai qu’une nouvelle fois, Vincent Kompany laisse tomber ses équipiers et son entraîneur. Et le problème, c’est que Manchester City a besoin de lui. Même après une si longue absence (il traîne des blessures à répétition depuis deux ans), son expérience, sa présence athlétique et son leadership manquent aux Citizens. Ce qui est inquiétant, c’est que Pep Guardiola semble lui-même perdu. Des choix, il en a. Mais pas beaucoup. Il dispose, sans Kompany, de six défenseurs : John Stones, Nicolás Otamendi, Aleksandar Kolarov, Bacary Sagna qui peuvent jouer dans l’axe, plus Pablo Zabaleta et Gaël Clichy sur les côtés. Avec un calendrier tel que celui de Manchester City, c’est loin d’être suffisant, même si Fernandinho peut dépanner.

Sans idées claires et avec des joueurs qui ne sont pas en forme, Guardiola ne parvient pas à construire une charnière centrale solide, ce qui est pourtant crucial pour l’équilibre de toute équipe. Lors de sept dernières rencontres, il a chaque fois changé sa défense… Preuve que, dans son esprit, rien n’est clair. Ce qui se traduit en chiffres. Avec 29 buts encaissés en 25 rencontres de Premier League, Manchester City est la deuxième pire défense du Big 6, juste devant Liverpool (30).

Alors, forcément, les fans de City sont inquiets. Parce que, pour le huitième de finale de Ligue des Champions, ils vont voir débarquer la meilleure attaque actuelle en Europe. Avec 76 buts en 26 matchs de Ligue 1, Monaco carbure à 2,9 buts par rencontre : c’est mieux que Barcelone (2,7), le Real Madrid (2,6), Naples (2,4) ou le Bayern Munich (2,1).

Guardiola aurait aimé aligner Kompany parce qu’il est le meilleur dont il dispose dans le jeu aérien. "Quand Monaco contrôle le match, ses ailiers centrent beaucoup, analyse Guardiola. Et en contre, ils attaquent avec beaucoup de joueurs, c’est pratiquement impossible à contrôler. C’est pour cela qu’ils sont si forts."

Et c’est pour cela que Kompany était crucial et qu’il s’était fixé comme objectif de revenir pour cette rencontre. Mais il va une nouvelle fois devoir y renoncer. Face à cette incertitude constante, Guardiola devrait exiger du renfort à l’été prochain. Parce qu’il peut difficilement compter sur Kompany…