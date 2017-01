Le voir quitter la pelouse sourire aux lèvres avait quelque chose de rafraîchissant et de franchement plaisant. Vincent Kompany n’a pas cherché à dissimuler son bonheur en lançant au micro de la chaîne de son club : "Je pense que je suis de loin le joueur le plus heureux du monde."

Ce samedi, sur le terrain de Crystal Palace, le Diable est d’abord redevenu un joueur. Comme les autres ? Pas tout à fait. Mais d’une visite à Selhurst Park à une autre, le contraste est saisissant pour le défenseur qui avait quitté le 19 novembre dernier la pelouse du stade londonien une nouvelle fois blessé après un choc avec Claudio Bravo alors qu’il renouait tout juste avec la compétition. Le voir tenir toute la rencontre est déjà une première victoire savourée par Pep Guardiola.

"C’est peut-être l’une des meilleures nouvelles de la soirée", a souligné le Catalan. "Il a été blessé longtemps et à chaque fois qu’il est revenu, il n’a pas pu tenir les 90 minutes. C’est arrivé en Coupe de la Ligue (26 octobre), c’est arrivé ici (19 novembre)."

Mais pas cette fois. Parce que cet énième come-back était entouré de milles précautions. Avant la rencontre, Guardiola parlait "de risque à prendre" lorsqu’il évoquait Kompany qui s’entraîne normalement depuis le 11 janvier. Après, il rappelait : "Nous ne pouvons pas oublier qu’il a été blessé souvent ces deux dernières années mais les médecins, les physios et Ramon Cuga ont fait un boulot exceptionnel. Et bien évidemment, sa volonté d’aller de l’avant, d’essayer encore et encore a joué. Il est de retour; c’est très important nous parce que nous avons besoin de tous nos joueurs dans les trois compétitions que nous avons cette saison."

Les derniers mots du technicien ne sont pas anodins et traduisent un vrai optimisme pour que le retour du défenseur s’inscrive dans la durée. Dans les prochains jours, City va devoir remettre à l’Uefa la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions. Et les chances du Diable d’y figurer sont clairement à la hausse.

"J’ai attendu, attendu, attendu pour revenir. Jouer pour ce club représente tellement pour moi. Tout était réuni pour que je fasse un bon match : une bonne vieille averse de grêle, quelques gros duels et je suis ravi de notre performance", soulignait encore le joueur qui, même s’il a tenu 90 minutes, sait qu’il n’est pas encore à 100 %. "Les joueurs qui reviennent de 4 semaines de vacances ont normalement besoin de six semaines de préparation. Je n’ai pas joué depuis longtemps. Ce serait absurde de penser que je suis déjà à 100 %. Mais j’ai tellement d’expérience. Je ne vais pas dire que le match était facile mais je savais exactement quoi faire", assurait-il avec ce sourire encore et toujours figé sur son visage. Loin du masque des blessures.