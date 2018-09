Lors de chaque mercato, tout club essaye de se renforcer à moindre coût. Lorsqu'une équipe veut acheter un joueur, le prix de celui-ci peut grandir ou baisser selon quelques critères. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l'âge du joueur, ses antécédents médicaux, ou encore la durée de son contrat.

L'Observatoire du football CIES a dressé le bilan des transferts payants du défunt mercato d'été. Chaque joueur est estimé à un certain prix sur le marché mais il n'est pas toujours troqué contre ce montant-là. Au classement des joueurs les plus rentables, on retrouve un Diable Rouge en tête.

Il s'agit de Thibaut Courtois, acheté par le Real Madrid 40 millions d'euros, alors qu'il en valait 62,6. Un beau coup du Real qui a économisé 22,6 millions. Le meilleur gardien de la Coupe du Monde avait clairement exprimé le désir de rejoindre Madrid afin de se rapprocher de sa famille. Il ne lui restait qu'un an de contrat du côté de Stamford Bridge, où les Blues ont été perdants.

Parmi les autres bonnes affaires réalisées durant le mercato, on pointe Clément Lenglet, arrivé au Barça pour 35 millions alors qu'il en valait 14,2 de plus; Cristiano Ronaldo qui a atterri à la Juventus contre le chèque de 105 millions alors que sa valeur était estimée à 116,5; mais aussi Radja Nainggolan. L'ancien Diable a été transféré de la Roma à l'Inter contre la somme de 40 millions d'euros. Il en valait 52,9.

Au rayon des joueurs vendus contre une somme plus importante que leur valeur, Chelsea y a encore perdu. En effet, ils se sont offerts le remplaçant de Courtois, Kepa Arrizabalaga pour 80 millions. Sa valeur sur le marché était de ... 35,3. Un beau gouffre de 44,7 millions.

A noter également, Riyad Marhez, passé de Leicester à Manchester City: alors qu'il valait 57 millions, il a été cédé à la bande de Guardiola contre 85 millions. Yerry Mina, auteur d'une belle Coupe du Monde avec la Colombie, a été cédé du barça vers Everton pour 18,8 millions de plus que sa valeur marchande.

Au tableau des moins bonnes opérations pour les clubs acheteurs, on retrouve 13 fois un club anglais dans le top 25.

Si Courtois était resté à Londres, Chelsea n'aurait pas du lui trouver de remplaçant. Au final, le Belge a coûté 67,3 millions au club actuel d'Eden Hazard.