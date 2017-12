L’image fait froid dans le dos. Et ne rassure pas du tout. Voir un colosse comme Romelu Lukaku (1,90 m, 94 kg) sortir de la pelouse sur civière et sous assistance respiratoire, sous les applaudissements nourris d’Old Trafford, est même, de prime abord, inquiétant. L’espace d’un instant, on a craint le pire pour le Diable Rouge. Mais les premières nouvelles ont rassuré. Il souffrirait d’une commotion cérébrale.

1. QUE S’EST-IL PASSÉ ? Titularisé à la pointe de l’attaque de Manchester United face à Southampton, ce samedi, sur le coup de 18h30, Romelu Lukaku n’avait mis que quelques minutes pour se créer la première grosse occasion de la rencontre. Mais sa reprise de la tête, sur un centre de Juan Mata, est passée juste au-dessus de la barre. Quelques instants plus tard, alors qu’on jouait la huitième minute de jeu, le Belge était à la réception d’un ballon aérien, qu’il déviait de la tête. Derrière lui, Wesley Hoedt, le défenseur des Saints, était en retard au duel et heurta l’arrière de son crâne. En direct, le choc ne sembla pas si violent. Mais Lukaku ne s’en relèva pas. Et resta au sol, pratiquement immobile, jusqu’à l’intervention des secours. Pendant plusieurs minutes, il fut pris en charge par plusieurs médecins, qui décidèrent de l’évacuer sur civière et sous assistance respiratoire. Sur les images de sa sortie, on put le constater : le Belge n’a pas perdu connaissance, mais semblait choqué.

2. QUEL EST LE DIAGNOSTIC ? Aucun diagnostic précis n’avait encore pu être effectué ce samedi soir. "Je n’ai pas encore de nouvelle. Il y a eu un contact, mais c’est de la malchance. Heureusement, les médecins ont réagi tout de suite. Normalement, quand les nouvelles ne sont pas bonnes, on le sait tout de suite. Mais elles ne sont pas arrivées", expliquait José Mourinho de manière rassurante après le décevant partage des Red Devils (0-0). Selon les premières informations qui circulaient, il s’agit d’une commotion cérébrale. Pendant la rencontre, plusieurs fake news évoquaient une prise en charge d’un Lukaku "luttant pour sa vie à l’hôpital". Des informations alarmantes (et scandaleuses) rapidement démenties. Le Belge a, en fait, été pris en charge directement dans le stade par le staff médical du club mancunien.

3. COMBIEN DE TEMPS SERA-T-IL ABSENT ? Romelu Lukaku absent, c’est un petit séisme du côté de Manchester. Le Diable n’avait pas encore loupé la moindre minute en Premier League cette saison. "Je lui ai demandé s’il était fatigué et il m’a dit que non", avait précisé Mourinho en prélude du match. Après, le coach portugais a peut-être regretté de ne pas avoir fait souffler son attaquant (remplacé par Marcus Rashford). "Je pense qu’il sera absent au moins les deux prochains matches", indiquait Mou. Si la commotion cérébrale se confirme, Lukaku sera absent au moins six jours. Car le règlement de la Fédération anglaise impose un repos de cette durée, au minimum, après une commotion cérébrale.

4. QUI POUR LE REMPLACER ? Avant la rencontre face à Southampton, José Mourinho avait, en partie, justifié la titularisation de Romelu Lukaku par le fait qu’il n’avait "pas beaucoup d’autres options" que le Diable pour évoluer à la pointe de l’attaque. Ce que Marcus Rashford et Anthony Martial ont dû apprécier… Une chose est certaine : Zlatan Ibrahimovic ne sera pas le remplaçant de Lukaku. Le géant suédois est, semble-t-il, revenu un peu trop tôt de sa grave blessure au genou (rupture des ligaments croisés en avril dernier) et en paie les conséquences. "Il est absent pour un mois", précisait Mourinho samedi soir. Tout en espérant que l’indisponibilité de Lukaku ne soit pas si longue…