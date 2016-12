Diego Costa suspendu, le Diable pourrait débuter à la pointe de l’attaque de Chelsea contre Bournemouth lors du Boxing Day, ce lundi.

Sa saison pourrait jusqu’à présent se résumer à 76 petites minutes de jeu en Premier League. Mais cela serait omettre que Michy Batshuayi a déjà inscrit 5 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Chelsea, en seulement 390 minutes. Soit un ratio exceptionnel d’un but toutes les 78 minutes.

Barré par Diego Costa pour un poste de titulaire, le Diable rouge a vu les discussions sur son avenir naître il y a quelques semaines, au moment d’évoquer un éventuel prêt (à West Ham notamment) pour acquérir du temps de jeu. Mais Chelsea s’est montré clair : il refusera toutes les offres pour son attaquant.

"Michy travaille vraiment bien, nous devons être patients avec lui", a indiqué Antonio Conte en conférence de presse. "Ce n’est pas facile d’arriver en Premier League en tant que jeune joueur d’un autre pays. Il faut le temps de s’adapter. La prochaine étape pour lui est de jouer plus cette saison."

Cette étape pourrait commencer dès ce lundi contre Bournemouth. Costa suspendu, le Belge a des chances d’être aligné à la pointe de l’attaque des Blues lors du Boxing Day et de savourer une première titularisation en championnat.

"J’espère que Michy sera celui qui décidera de l’issue de la rencontre", a expliqué Nemanja Matic, le médian des Blues, dans le London Evening Standard. "S’il y parvient, cela sera très bien pour nous. S’il a l’opportunité de marquer, je suis sûr qu’il saura la saisir car c’est un grand attaquant. C’est pour cela que Chelsea l’a acheté." Et selon le Serbe, le temps de jeu limité de Batshuayi ne doit pas l’effrayer. "Quand vous avez Diego dans l’équipe, c’est très dur d’obtenir une chance, car il joue vraiment bien et marque beaucoup. Mais je suis sûr que Michy est prêt à prendre sa chance, vu qu’il bosse très dur chaque jour. C’est un mec bien."

Matic parle en connaissance de cause. Lui aussi a connu la situation dans laquelle se trouve actuellement Michy entre 2009 et 2011. "J’ai vécu la même chose il y a sept ans lors de mon premier passage au club", avouait-il. "C’était une très bonne chose pour moi de voir évoluer des joueurs comme Lampard, Ballack ou Essien. Je pense que c’est pareil pour Michy. Il tire profit du fait de travailler avec Costa. C’est une bonne expérience pour lui de voir les mouvements de Diego. Il aura appris en le regardant et en jouant avec lui."

Et il espère avoir rapidement la possibilité démontrer que cela a porté ses fruits.