Au bout du tunnel, la lumière. Près de six mois après sa dernière apparition en Premier League, Toby Alderweireld est sur le point d’enfin effectuer son retour en championnat.

Les causes de cette longue absence sont clairement identifiées, entre sa blessure aux ischios-jambiers et la rechute qui a suivi, les délicates négociations autour de sa prolongation qui devraient se conclure par un départ et l’avènement de Davinson Sanchez. Celles qui devraient lui permettre d’enfin revenir aussi.

Si Tottenham lutte encore pour sécuriser sa place dans les quatre premiers et la qualification en Ligue des Champions qui va avec, les Spurs courent aussi après la Cup. Et cette semaine, le match le plus important n’est pas forcément celui à Leicester ce mardi en Premier League mais bien l’affrontement contre Manchester United en Coupe ce samedi.

Mauricio Pochettino n’a pas cherché à cacher ses plans avant ce déplacement chez les Foxes.

"Oui, je vais faire tourner. Toby sera dans le groupe et nous déciderons ce mardi s’il joue ou pas", a confirmé l’Argentin en conférence de presse en étant plus apaisé qu’avant la réception de Manchester City. "On en fait tout un drame… Il a été longtemps blessé mais c’est encore un joueur de Tottenham et il lui reste deux ans de contrat. Je suis certain qu’il rejouera d’ici à la fin de la saison. Il se débrouille bien, il s’entraîne. Il a juste besoin d’attendre sa chance."

Qui devrait enfin se présenter…