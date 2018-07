La Belgique s'est payée le scalp du Brésil 1-2 (mi-temps: 0-2) en quarts de finale de la Coupe du monde de football, vendredi à Kazan, Russie, pour s'offrir une seconde fois dans son histoire une place en demi-finales d'un Mondial.

Les Diables Rouges ont rapidement mené grâce à un but contre son camp de Fernandinho (13e) déviant un coup de coin de Kevin De Bruyne dans ses filets (0-1). C'était De Bruyne qui offrait le 0-2 à ses couleurs d'un envoi tendu, magistral, à la 31e minute. Malgré les assauts brésiliens, les Belges, héroïques, sont restés très bien organisés et Thibaut Courtois a tout arrêté. Presque. Renato Augusto avait réduit la marque à la 76e (1-2).

Après une première banderille de Kevin De Bruyne, de loin, c'est Thiago Silva qui trouvait le poteau de Thibaut Courtois dès la 7e minute de jeu. Le ton était donné dans ce quart de finale où Fellaini et Chadli avaient été titularisés par Roberto Martinez. Tite, côté brésilien, avait remis Marcelo, de retour de blessure, pour Filipe Luis, Fernandinho remplaçait Casemiro, suspendu et Paulinho était aussi de retour.

Cela chauffait plus d'une fois à l'approche du but de Courtois, mais c'est bien la Belgique qui ouvrait la marque sur un but contre son camp de Fernandinho dès la 13e minute déviant dans son but un coup de coin de Kevin De Bruyne (0-1). C'était le deuxième but encaissé par le Brésil seulement depuis le début du Mondial.

Coutinho (19e) et Marcelo (25e) tentaient d'allumer la mèche sur Courtois et le Brésil restait très dangereux, mais les Diables Rouges restaient bien organisés et surtout menaçants en contre. Comme à la 31e minute lorsque Romelu Lukaku servait Kevin Debruyne qui d'un tir tendu offrait le deuxième but aux Diables (0-2), et signait au passage le 100e but de cette Coupe du monde en Russie.

Thibaut Courtois, qui n'a jamais perdu contre Neymar en six confrontations particulières, sortait ensuite le grand jeu face à Marcelo (35e) puis face à Neymar précisément (36e). De Bruyne, sur coup franc, puis Kompany forçaient Alisson à la parade juste avant la pause sifflée sur ce sensationnel 0-2.

Le Brésil avait beau pousser dès la reprise avec Firmino au jeu à la place de Willian, Neymar avait beau chercher le penalty (53e) ou inquiéter sérieusement Courtois (55e), les Diables tenaient le choc alors que le VAR n'accordait pas de penalty à Gabriel Jesus (57e). La Belgique restait aussi très dangereuse en contre, avec Eden Hazard (61e). Monté au jeu, Doublas Costa forçait encore Courtois, exceptionnel, à la parade (62e et 75e).

Tite effectuait déjà son troisième changement avec la montée au jeu de Renato Augusto à la 73e. Deux minutes plus tard, le Brésilien réduisait l'écart (1-2).

Thibaut Courtois sauvait encore un envoi de Neymar dans les arrêts de jeu pour assurer une place dans le dernier carré en écartant le Brésil, cinq fois champion du monde.

La Belgique, sans Thomas Meunier suspendu, jouera contre la France en demi-finales mardi (20h00) à Saint-Petersbourg. Les Bleus ont écarté l'Uruguay en quarts de finale plus tôt dans la journée (0-2). La Belgique avait pris la 4e place du Mondial 1986 au Mexique.

Samedi, les deux derniers quarts de finale opposeront la Suède à l'Angleterre à Samara (16h00) et la Russie, pays hôte, à la Croatie à Sotchi (20h00).





Kevin De Bruyne élu Homme du match

Kevin De Bruyne a été élu Homme du match Brésil/Belgique, le deuxième quart de finale de la Coupe du monde de football, vendredi à Kazan en Russie.

Kevin De Bruyne, auteur déjà du coup de coin ayant forcé Fernandinho à marquer contre son camp (0-1), a inscrit le second but des Diables Rouges à la 31e minute grâce à un puissant envoi pour faire 0-2 et placer la Belgique dans une position idéale face au quintuple champion du monde.

Si le stratège des Belges a été élu Homme du match, Thibaut Courtois mérite aussi une mention particulière.

Le gardien de Chelsea a tout arrêté, ou presque, dans le duel face aux Brésiliens vendredi ne se retournant qu'une seule fois lorsque Renato Augusto a réduit la marque (1-2) à la 76e minute, ponctuant son exceptionnelle prestation par un arrêt cinq étoiles sur un envoi de Neymar dans les arrêts de jeu.

La Belgique, qui s'est imposée 1-2 face au Brésil, affrontera la France demi-finales mardi (20h00) à Saint-Petersbourg.





