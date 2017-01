Avec seulement douze rencontres internationales disputées depuis le dernier classement de 2016, aucun bouleversement majeur n'est à signaler, même si deux nouvellles équipes, l'Arabie Saoudite (48e, +6) et le Nigeria (50e, +1) intégrent le top 50 aux dépens de l'Albanie (51e, -2) et du Burkina Faso (53e, -3).

Plus loin, le Surinam (128e, +22) réalise la plus forte progression du mois, à la fois en termes de places et de points (25, + 62). Le seul pays à occuper le meilleur classement de son histoire est le Swaziland (99e, +1). Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 9 février. Les Diables Rouges accueilleront la Grèce le 25 mars au Stade Roi Baudouin lors de la 5e journée des qualifications de la Zone Europe du Mondial-2018, avant un match amical en Russie trois jours plus tard à Sotchi. Ses adversaires dans le Groupe H campent également sur leur position. La Bosnie-Herzégovine reste 27e, la Grèce 42e, Chypre est 116e (-1), l'Estonie 117e (-1) et Gibraltar toujours 205e.