Pour le joueur de poche de Naples, la Belgique est encore loin du compte quant à un sacre que beaucoup lui promettent, voire lui imposent. " Notre génération sait que c'est sa dernière chance" avance Driesje. " La barre est placée très haut mais il faut être réaliste."





Et du réalisme, l'ancien ailier virevoltant du PSV Eindhoven n'en manque pas. " Celui qui pense déjà au Mondial maintenant peut faire une croix sur sa saison."





Mais le nouvel avant-centre des Napolitains va plus loin et s'inquiète de la capacité des Diables rouges à soulever des montagnes, et notamment à s'imposer contre les grandes nations du ballon rond, trop peu affrontées.





" Ce qui m'inquiète, c'est le match amical de l'été dernier contre l'Espagne (ndlr. défaite 0-2). Nous avons été balayés" se souvient celui qui n'avait pas décollé du banc durant la " véritable correction" de la Roja. " J'ouvrais de grand yeux en voyant l'Espagne jouer" termine le quadruple buteur lors des qualifications pour le Mondial russe, qui invite tout un pays à " relativiser".