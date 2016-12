Corriere dello Sports en dit un peu plus sur le potentiel transfert du Diable rouge dans le Piémont. Le quotidien italien indique que la direction turinoise sera intransigeante concernant le prix d'achat du milieu de terrain. Ca sera 6 millions ou rien. C'est peu par rapport aux 40 millions déboursés il y a 4 ans par les Russes, mais pas si mal quand on sait que le Belge sera en fin de contrat d'ici 6 mois. Axel Witsel à la Juve, chapitre 159. Leen dit un peu plus sur le potentiel transfert du Diable rouge dans le Piémont. Le quotidien italien indique que la direction turinoise sera intransigeante concernant le prix d'achat du milieu de terrain. Ca sera 6 millions ou rien. C'est peu par rapport aux 40 millions déboursés il y a 4 ans par les Russes, mais pas si mal quand on sait que le Belge sera en fin de contrat d'ici 6 mois.





"La stratégie est claire: ne pas jouer le jeu du Zenit et faire monter les enchères", écrivent nos confrères, qui rappellent qu'Axel a déjà refusé une offre faramineuse (et on imagine un super projet sportif !) venue de Shanghaï, nouveau proprio d'Oscar.





Le Corriere ajoute également que le Vénézuélien Tomas Rincon, actif au Genoa, serait en arrivage chez les Bianconeri.