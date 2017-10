“Diego Simeone est un coach plus défensif. On est souvent tous derrière le ballon et on joue le contre. Roberto Martinez aime qu’on garde la balle…”

Cela ne doit pas être simple, pour Yannick Carrasco de travailler sous deux entraîneurs avec une philosophie si différente. L’ailier de l’Atletico semble pourtant bien s’en accommoder. Au contact de Martinez et de Simeone, il paraît avoir pris une nouvelle dimension depuis le début de saison. Et pas seulement sur le terrain… Le Carrasco 2.0 est arrivé. Il a progressé dans plusieurs domaines.