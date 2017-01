De quel côté retombera la pièce ce soir ? Côté pile comme face à Sunderland, à Bournemouth, à West Ham et à Middlesborough, face à qui Divock Origi avait montré son meilleur visage, celui d’un attaquant fin, délié et surtout efficace ? Ou côté face comme contre Plymouth, en Cup, où le Diable n’avait pas trouvé d’espace à Anfield avant de rater un penalty lors du replay sans que cela n’ait de conséquences au final ?

Alors que Liverpool a un retard d’un but à combler pour rallier Wembley après sa défaite à Southampton il y a deux semaines, l’attaquant promène depuis le début de la saison une certaine forme de schizophrénie. Pourtant, fin novembre, à la faveur d’une série de 5 buts en 5 matches, l’attaquant diffusait l’impression d’être lancé. Enfin. Avant donc de retomber dans ses travers.

Depuis le match à Middlesborough le 14 décembre dernier, Origi n’a plus fait trembler les filets. 493 minutes que le Diable court après un but avec, en point d’orgue, ce penalty manqué il y a une semaine à Plymouth. Ce soir-là, sa prestation, au même titre que celle de Daniel Sturridge n’avait pas incité Jürgen Klopp à modifier sa hiérarchie où Philippe Coutinho, Roberto Firminio et Adam Lallana gardent sa préférence en l’absence de Sadio Mané, qui dispute la Can avec le Sénégal.

"Bien évidemment, Daniel et Divock n’ont pas sorti une performance de classe mondiale. C’est comme cela", reconnaissait l’Allemand, un brin dubitatif. "Mais ils n’ont pas perdu leurs qualités. Ce n’était qu’un match. Bien évidemment, dans certains matches, ils n’ont pas été à leur meilleur niveau mais c’est normal. On ne peut pas donner à tout le monde le rythme. Il y a eu des blessures, des changements. Daniel est revenu, Divock aussi, ce sont des êtres humains."

Qui aspirent à une certaine régularité. Alors que la période serait propice au doute, Origi évacue le sujet tout en ayant conscience de la réalité actuelle.

"Je garde confiance", a assuré l’attaquant sur le site de son club. "En tant qu’attaquant, on veut toujours marquer, mais le plus important est de rester concentré, de continuer à jouer son jeu et, bien sûr, si les qualités et l’instinct sont là, c’est juste une question de trouver le bon espace. Je reste confiant et c’est clair que j’espère pouvoir marquer d’ici à la fin de saison. On veut toujours marquer le plus possible, mais le plus important est que l’équipe gagne et nous l’avons déjà vu : quand l’équipe joue, on en tire profit en tant que joueur", reprend le Diable à qui Klopp n’a pas donné de conseils particuliers.

"C’est continuer à faire ce que tu sais", souligne le joueur. Et donc montrer son meilleur visage.