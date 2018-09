Tout le monde se souvient encore du troisième but des Diables Rouges inscrit par Nacer Chadli contre le Japon en 1/8 de finale de la dernière coupe du Monde. Les Japonais ont failli renverser notre équipe nationale dans l'un des matchs les plus palpitants de la compétition.





Ce chapitre ne semble pas encore clos du côté du Japon. La télévision publique nippone tourne en ce moment un documentaire qui retrace la contre-attaque de nos Diables pour aller planter le 3-2. Il s'intitulera :"14 secondes", soit le temps exact entre la prise du ballon par Thibaut Courtois jusqu'au but inscrit par Chadli.





NHK, la chaîne qui va diffuser ce programme, est venue jusqu'à Bruxelles pour interviewer certains journalistes afin d'en savoir un peu plus sur notre équipe nationale. "J'ai expliqué que beaucoup de nos internationaux étaient bilingues et qu'il n'y a aucun décalage entre les Francophones et les Néerlandophones. En plus, la langue utilisée dans le vestiaire est l'anglais car le coach national communique dans cette langue", a raconté Frank Raes, le célèbre journaliste sportif de la VRT.





"Les Japonais voulaient aussi tout savoir sur notre société multiculturelle. Plusieurs de nos joueurs ont des racines à l'étranger. Ils étaient bien préparés. Par exemple, ils savaient que Courtois et De Bruyne avaient évolué ensemble à Genk."