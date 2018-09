Laurent Ciman, fraîchement arrivé à Dijon en provenance de Los Angeles, est revenu sur la prestation de la Belgique à l'EURO 2016 (éliminée en quart de finale).





Celui qui n'a pas été repris par Roberto Martinez pour la Coupe du monde 2018 a trouvé que certains coéquipiers lui ont manqué de respect dont Toby Alderweireld. "Je pense que le plus important c'est le respect. J'en ai toujours eu envers mes coéquipiers" explique Lolo Ciman à Sport/Foot Mag. "Ce qui m'embête, c'est quand cela ne va pas dans les deux sens."





Pour illustrer ses propos, l'ancien joueur du Standard revient sur l'épisode de la rencontre face à l'Italie, match lors duquel il est titualarisé en défense avec Vermaelen, Vertonghen et Alderweireld. "Par exemple, c'est facile de me pointer du doigt sur le premier but que l'Italie marque à l'EURO. Pourtant, je pense que Toby a aussi sa part de responasbilités là-dedans. Est-ce que moi j'ai été dire ouvertement que c'était de sa faute ? Non. Est-ce que lui l'a fait ? Oui."





Après les propos d'Alderweireld, Laurent Ciman a parlé avec son coéquipier et lui a fait comprendre qu'il n'aimait pas sa façon de faire. "Je lui ai bien expliqué que c'était la dernière fois qu'il parlait comme ça de moi dans les journaux" continue le Belge. "Et de fait, je pense que c'est la dernière fois qu'il a dit mon nom dans un journal."