Le bonheur retrouvé de Benteke

Diables Rouges

Le Diable a marqué et a été remplacé par son frère.

Christian Benteke est un homme de paroles. Juste avant de rejoindre les Diables, l’attaquant avait promis après le nul contre Bournemouth où il avait délivré une passe décisive qu’il allait "travailler très dur pendant la trêve internationale pour revenir en forme".

S’il n’a pas joué la moindre minute contre l’Espagne puis à Chypre, le Liégeois a visiblement tiré profit du rassemblement pour peaufiner sa préparation. Et il n’a pas tardé à en récolter les fruits pour inscrire à Middlesbrough son premier but sous ses nouvelles couleurs au bout d’un enchaînement qui a tout pour devenir un grand classique cette saison du côté de Crystal Palace.

À l’origine, une percussion sur la droite de Wilfried Zaha. À la conclusion, le Diable qui s’élève plus haut que son garde du corps au second poteau.

"Le jeu de tête est l’un de mes points forts", a souri le Liégeois. Son passeur décisif s’est montré à peine plus loquace : "j’ai juste mis le ballon en l’air et il l’a repris", a expliqué Zaha. "Je l’ai vu faire son appel et je me suis dit que j’allais essayer de le servir. Je savais qu’il allait la prendre."

Et Alan Pardew que son nouvel attaquant allait marquer. Pourquoi ? "Parce que dans cette position-là, défendre sur lui est presque impossible", a justifié le manager de Palace ravi pour le Diable. "Marquer son premier but est très important pour un attaquant." Question de confiance.

Benteke, qui n’avait plus marqué depuis le 11 mai, a dans la foulée de cette réalisation - qui lui permet d’être le premier belge à marquer pour le compte de trois clubs de Premier League différents - beaucoup pesé. Sa complicité affichée avec Zaha a été très intéressante, l’Anglais s’appuyant sur le Diable très utile face mais aussi dos au but.

"Évidemment, c’est une belle sensation de marquer. Cela fait du bien de gagner. Ce n’était pas simple mais nous avons travaillé dur", a précisé l’attaquant après cette première victoire londonienne de la saison qui se superpose avec sa montée en puissance. "Je n’ai pas eu de match de préparation, j’ai de suite commencé avec la compétition ces dernières semaines et je sais que je peux faire mieux. J’essaye de faire de mon mieux et j’ai hâte d’être à 100 %. Après, quand on regarde le match, on peut être content parce que nous avons eu de très bonnes séquences. Nous avons des joueurs capables de s’adapter à différentes manières de jouer et c’est ce que nous avons fait. Je suis vraiment ravi d’avoir signé ici."

Encore plus depuis que son frère, Jonathan, l’a rejoint le 1er septembre. Laissé libre par Zulte Waregem, le cadet a remplacé son aîné pour une belle histoire de famille.

"Nous sommes ravis, je suis tellement content pour lui, c’était son rêve de jouer en Premier League et je suis certain qu’il a pris du plaisir sur le terrain", a assuré le Diable. "Jonathan n’est pas là à cause de son frère", a rappelé Pardew qui avait besoin d’un attaquant en raison des blessures de Loïc Rémy, recruté en fin de mercato, et de Fraizer Campbell. "C’est une opportunité pour nous parce qu’il est jeune et qu’il n’était pas cher. Il est plus rapide et agile que Christian."

Reste maintenant pour lui à se montrer aussi décisif devant le but.