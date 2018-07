Krëfel avait en effet promis de rembourser les télévisions achetées entre le 26 avril et le 17 juin, d'au moins 55 pouces (140 centimètres), par ses clients avant le Mondial si l'équipe de Roberto Martinez parvenait à inscrire plus de quinze buts dans le tournoi russe. Après une phase de poules conclue à neuf buts, les Diables ont continué sur leur lancée avec trois buts contre le Japon, deux contre le Brésil et deux contre l'Angleterre.

Le seizième et dernier but des Diables dans ce Mondial, inscrit par le capitaine Eden Hazard, est donc synonyme d'un remboursement XXL pour Krëfel.

On pourrait davantage parler de coup de comm' habilement négocié par la firme, puisqu'en réalité elle a promis des "e- voucher’" (des bons d’achats), à la valeur du téléviseur, que ses clients pourront dépenser en magasin ou sur le site.

De plus, Krëfel s'était chargé de prendre une assurance en cas de mauvaise surprise pour elle, et ne doit donc pas trop s'inquiéter pour ses finances.

Krefël a communiqué sur le sujet:

Avec une 3e place honorable, les Diables Rouges peuvent être fiers de leur Coupe du Monde. Merci pour cette fête inoubliable et pour tous ces moments footballistiques intenses.

Quant aux clients Krëfel – y compris les amis de Dries Mertens – la fête continue: ils se verront rembourser leur TV. En participant à l’action CM de Krëfel, ils ont montré à quel point ils croyaient au talent de nos Diables rouges, et ils avaient raison ! En tant qu’entreprise 100 % belge, Krëfel est particulièrement heureuse de s’associer à ce déchaînement de passion nationale pour le football pendant cette année festive. En effet, Krëfel fête son 60eanniversaire cette année.

Continuez à marquer, les Diables rouges !

Avec 16 buts au compteur, les Diables rouges ont atteint l’objectif fixé par l’action CM de Krëfel lors de la petite finale.

Les milliers de clients Krëfel qui ont participé à notre action CM et se sont inscrits sur Krefel.be entre le 26 avril et le 17 juin vont se voir rembourser l’intégralité du prix d’achat de leur téléviseur, conformément le réglement. Krëfel les contactera le 1eraoût et ils recevront leurs bons d’achat avant le 10 août.

Pascal Poulet, CEO de Krëfel, revient sur cette action « En tant qu’entreprise belge de premier plan, nous avons toujours pensé que l’objectif d’au moins 16 buts était parfaitement réalisable et les faits nous ont donné raison. La Belgique a prouvé qu’elle ne manquait pas de talents dans le football de haut niveau. Les milliers de clients qui ont participé à notre action CM vont se voir rembourser leur téléviseur. Nous sommes heureux de leur offrir ce petit extra à l’occasion de la CM. En cette année festive – Krëfel fête son soixantième anniversaire cette année – nous voulons que nos clients partagent notre euphorie ».