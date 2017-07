Thomas Foket tenait son transfert de rêve : un contrat de quatre ans l’attendait à l’Atalanta Bergame. Mais les examens médicaux d'usage ont révélé une arythmie cardiaque !

Mais le rêve est en train de tourner au cauchemar : lors des tests médicaux, on a détecté chez le Diable Rouge une "particularité cardiaque". Selon les premières informations, il souffrirait d’arythmie cardiaque. À Gand, on n’avait jamais repéré le moindre souci. Mais les tests en Italie sont très rigoureux et ce lundi, un cardiologue réputé de Milan sera consulté.

La carrière pro de celui qui était régulièrement repris par Roberto Martinez peut-elle être menacée ? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Certains footballeurs, comme Khalilou Fadiga, ont pu jouer toute leur carrière avec un défibrillateur. Pour d’autres sportifs de haut niveau, comme Xavier Malisse ou Nick Nuyens, il a suffi d’une opération pour que tout rentre dans l’ordre. Mais dans de nombreux cas, les médecins conseillent au sportif d’arrêter le sport professionnel.

Thomas Foket doit donc attendre des précisions, en croisant les doigts. L’Atalanta, elle, a décidé de ne pas attendre : le club étudie déjà des alternatives. L’une d’elles mène à un autre Belge : Timothy Castagne. L’Atalanta a même déjà un accord avec Genk. Mais Nice, avec qui le joueur de 21 ans a un accord, reste intéressé.