Chris Van Puyvelde quitte l'Union belge de football (URBSFA), où il était directeur technique, pour assurer la même fonction en Chine.



C'est ce que l'URBSFA a annoncé jeudi. Le sélectionneur national Roberto Martinez assurera la fonction de directeur technique ad interim, a précisé l'Union belge.

Van Puyvelde, 58 ans, était directeur technique de l'Union belge depuis 2015. "Dans cette fonction, il était non seulement responsable pour le recrutement de notre Entraîneur fédéral Roberto Martinez, mais également de l'engagement d'anciens joueurs professionnels et internationaux en tant que coachs des équipes nationales de jeunes", a rappelé l'URBSFA dans un communiqué.

"Ces trois dernières années, j'ai eu l'opportunité de m'épanouir énormément ici", a déclaré Van Puyvelde. "En collaboration avec l'équipe, nous avons réalisé de belles choses. Je pense ainsi à la professionnalisation accrue de l'encadrement qui se compose d'un bon mix d'anciens professionnels motivés et de formateurs dévoués. Nous avons aussi travaillé au développement de toutes les sections de notre fédération et à l'extension de notre Belgian Football Centre à Tubize, qui jouit d'une réputation internationale aujourd'hui. Dans le cadre de ma fonction, j'ai aussi toujours mis mes trois valeurs clés en valeur: la flexibilité, l'effectivité et le travail d'équipe. Mon choix a été déterminé en partie par ma famille qui me rejoindra en Chine et qui m'y sera d'un grand soutien. Ce que je ressens surtout à l'heure actuelle, c'est de la gratitude et de la fierté."