La sixième victoire des Diables en sept rencontres durant ce Mondial leur a permis de battre ou égaler de nouveaux records.

1. Depuis quand Kompany n’avait pas commencé quatre matches de suite avec les Diables ?

Cette petite finale fut pour Vincent Kompany l’occasion d’aligner une quatrième titularisation avec les Diables. La dernière fois qu’il avait fait preuve d’une telle fiabilité ? Entre le huitième de finale contre les États-Unis, lors du Mondial 2014 et un déplacement en Bosnie, le 13 octobre suivant, dans le cadre de la qualification pour l’Euro 2016. Kompany avait alors aligné cinq titularisations avant de devoir déclarer forfait en novembre pour les matches contre l’Islande et le pays de Galles. Roberto Martinez a donc réussi son pari en sélectionnant Vince the Prince au détriment de Laurent Ciman.

2. La Belgique avait-elle déjà marqué aussi vite dans une rencontre de Coupe du Monde ?