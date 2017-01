Il n’avait plus connu ce bonheur depuis le 18 novembre dernier. Un peu plus de deux mois après sa seule et jusque-là unique titularisation de la saison, Dedryck Boyata a débuté ce dimanche contre Albion Rovers. Sur la pelouse du bucolique Exsel Group stadium face au 8e de D3, le Celtic a déroulé, s’imposant facilement 0-3, compostant son billet pour les 8es de finale de la Coupe d’Écosse. Mais l’essentiel est ailleurs pour le Diable Rouge qui a retrouvé le bonheur simple du terrain alors qu’il rongeait son frein depuis plusieurs mois.

Associé à Mikael Lustig en charnière centrale, le défenseur a rayonné, ce que Brendan Rodgers a apprécié. "Je pense que Dedryck a fait un bon match", a salué le manager du Celtic. "J’ai revu le joueur que j’avais découvert chez les jeunes à Manchester City. Je l’avais vu contre Didier Drogba quand il était vraiment très jeune et il était fantastique, costaud, rapide, agressif et il jouait simple."

Autant de qualités à nouveau exprimées par Boyata qui, pour avoir pris la préparation en cours en début de saison, n’a jamais vraiment l’occasion de s’exprimer aux yeux de son entraîneur avant de se montrer à son avantage lors du dernier stage hivernal à Dubaï.

"C’est vrai qu’il n’a pas eu la chance de jouer parce que d’autres étaient en place mais, ces dernières semaines, il a été très bon ces dernières semaines à l’entraînement", a confirmé Brendan Rodgers. "On l’a vu aujourd’hui, il était très concentré, n’a pas fait d’erreur, a joué simple, a bien défendu, a gagné ses duels aériens. Il a été très bon."

Et il a désormais de grandes chances de terminer la saison dans les rangs du champion d’Écosse.

Alors que son entourage lui cherchait une porte de sortie, la tonalité du discours a changé ces dernières heures. Et la tendance n’est plus du tout à un départ pour le Diable qui, sauf grosse offre, restera au Celtic où ses actions sont à la hausse.