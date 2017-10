On en sait plus sur le maillot avec lequel les Diables Rouges disputeront la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Adidas, l’équipementier de l’équipe nationale de football, réserve, en effet, une nouvelle surprise de dimension aux joueurs et aux supporters, après le fameux maillot bleu ciel rappelant la tenue de l’équipe nationale de... cyclisme dévoilé quelques mois avant l’Euro 2016. Cette fois, c’est pour un look résolument rétro que la marque aux trois bandes a opté, s’inspirant du maillot avec lequel les Diables Rouges ont joué entre 1983 et 1985. À savoir un maillot rouge sur leque figure, au niveau de la poitrine, une large bande blanche horizontale où sont imprimés des motifs à carreaux noirs, jaunes et rouges.

C’est, notamment, avec ce célèbre maillot qu’Enzo Scifo avait effectué ses débuts en équipe nationale lors l’Euro 1984 en France. Et si les Diables avaient été éliminés au premier tour de la compétition, ce maillot, du moins dans sa déclinaison blanche, renvoie également à des souvenirs heureux tel celui où, lors du match légendaire (2-1) disputé à Rotterdam en 1985, Georges Grün, d’une tête rageuse, a qualifié notre pays pour la Coupe du Monde 1986. Le Mondial le plus abouti de l’histoire des Diables à ce jour…