Ce mardi soir, le Français Thierry Henry sera assis sur le banc belge lors de la demi-finale du Mondial (il est l'adjoint de Roberto Martinez).

Une situation qui ne plaît pas à tout le monde et qui fait beaucoup parler en France.

Le père de l'ancien champion du monde s'est exprimé en direct sur Facebook en répondant à des questions de "Brother Jimmy" avant ce duel franco-belge. En égratignant pas mal quelques figures françaises à commencer par le sélectionneur Didier Deschamps.

"Deschamps va jouer en contre" analyse-t-il. "On est une machine de guerre et on ne va jouer que le contre. Arrête ton cinéma !"

Ensuite, Tony Henry tente une comparaison entre son fils et l'attaquant des Bleus, Kylian Mbappé. " J’aimerais que Mbappé fasse la moitié de la carrière de Thierry Henry. Il aurait réussi sa carrière."

Durant ce Mondial, Thierry Henry et Romelu Lukaku sont très proches. L'ancien joueur d'Arsenal tente de l'aider au mieux l'attaquant des Diables. Pour Tony Henry, Lukaku verrait même "Titi" comme un "messie"... "Quand Romelu Lukaku regarde Thierry Henry, il voit le messie. Il voit le Seigneur Jésus."

De quoi faire monter l'ambiance à quelques heures de la rencontre...