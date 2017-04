Dans un dossier de quatre pages, Sport Foot Magazine donne sa vision du rapprochement entre Eden Hazard et le Real Madrid.



Nos confrères reprennent les informations de la presse espagnole, notamment celle de Don Balon, magazine selon lequel Florentino Pérez et Roman Abramovitch ont déjà un accord autour du Diable rouge. L'indemnité de transfert oscillerait entre 80 et 100 millions d'euros tandis que le contrat du joueur porterait sur six ans. Le salaire n'est pas évoqué mais il serait certainement supérieur aux 12 millions d'euros annuels que touche actuellement le Brainois à Londres (avant de se voir proposer une prolongation pour deux ans supplémentaires et 18 millions annuels ?). Dans le système de jeu du Real, Hazard pourrait occuper le flanc gauche, alors que certaines rumeurs en Espagne évoquent la fin possible de l'ère Cristiano Ronaldo dès la saison prochaine.







Dans ce dossier, une déclaration retient particulièrement l'attention. Sport Foot Magazine écrit notamment ce qu'Eden aurait dit à un ami il y a quelques années: "Mon plan, c'est d'être champion avec Chelsea et d'être sacré joueur de l'année en Premier League. Après, je signerai au Real et je décrocherai le Ballon d'Or puis je mettrai un terme à ma carrière au PSG et j'arrêterai de jouer un peu après 30 ans".



Reste à savoir si les planètes s'aligneront pour qu'Eden réalise ce plan de carrière…