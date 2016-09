Le retour de Kompany est repoussé !

Diables Rouges

Le retour de Vincent Kompany sur les pelouses de Manchester City et de Premier League est repoussé pour un temps indéfini. "Les résultats de ses analyses sanguines ne sont pas optimaux; tant que cela n’est pas en ordre, il ne reprendra pas avec le groupe" , lance Pep Guardiola, l’entraîneur des Skyblues .

Le derby de Manchester arrivera trop rapidement pour le capitaine des Citizens, comme la rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach.

Manchester City a laissé filer trois défenseurs axiaux (Martin Demichelis, Eliaquim Mangala et Jason Denayer) cet été mais a acheté John Stones pour renforcer cette ligne. Cela prouve toutefois la confiance qu’a Guardiola en un retour de Vince The Prince au top de sa forme. Et ce, malgré un temps de jeu réduit ces derniers temps.

Le Belge était néanmoins supposé revenir sous peu de sa blessure encourue avant l’Euro. "Nous ne prendrons pas le moindre risque", lance le manager espagnol. "Une blessure qu’il traîne depuis des années ne doit pas être prise à la légère. Il a déjà loupé beaucoup de matches et fait partie des joueurs importants pour nous."

Kompany travaille depuis un moment de son côté pour revenir au plus vite. "La semaine prochaine, il passera à nouveau les tests", poursuit Guardiola. "S’ils sont positifs, il reprendra un travail normal avec nous. Il ne commencera pas à se lancer dans des duels s’ils n’est pas totalement fit."

Sa blessure a la cuisse date du 4 juin. Elle était supposée le laisser tranquille, suite à une opération, à partir de septembre. "Il y avait quelque chose qui clochait dans ses muscles. Il était important pour moi d’entendre le docteur dire que ces muscles allaient mieux. Je suis surpris de son caractère de guerrier. Matin et soir, il n’arrête pas, c’est un pro. Je peux clairement voir son évolution au quotidien."

La semaine prochaine , Manchester City rendra visite à son voisin et ennemi de Manchester United pour un duel entre Guardiola et Mourinho qui s’annonce chaud. Quelques jours plus tard, c’est Mönchengladbach qui vient à Manchester en Ligue des Champions. La chance d’y voir Kompany est faible.

S’il parvient à revenir en septembre, il y a de fortes chances que Roberto Martinez fasse appel à lui pour le prochain match qualificatif pour la Coupe du Monde face à la Bosnie le 7 octobre (puis au Portugal face à Gibraltar le 10). Mais tout dépendra de son état de forme…