Le superbe geste de Thomas Meunier ravit la toile (VIDEO)

Diables Rouges





Révolutionnaire. Voilà comment on pourrait qualifier le système à trois défenseurs mis en place par le sélectionneur. Jamais les Diables rouges n'avaient en effet débuté une rencontre dans un tel schéma de jeu.





Alors que Vermaelen, Alderweireld et Vertonghen prenaient place devant Thibaut Courtois, c'était à Yannick Carrasco (qui retrouvait là son flanc gauche) et Thomas Meunier d'animer les côtés. Et à ce petit jeu, le défenseur du PSG a montré qu'il avait quelques qualités...





A la 72e minute, le joueur de 24 ans a fait preuve d'une belle aisance technique pour se débarrasser d'un adversaire. Acculé au point de corner, l'ancien Brugeois a réalisé un petit pont... le tout en faisant passer la balle derrière sa jambe d'appui. Joli, joli ! Et la relance qui a suivi n'était pas mal du tout non plus !





Un instant d'un match maîtrisé, certes face à une opposition nettement moins coriace que l'Espagne, qui fait le bonheur de Twitter.