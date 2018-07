Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien de but du monde (Golden Glove/Gant d'Or) à l'issue de la finale de la Coupe du monde de football, remportée 4-2 par la France aux dépens de la Croatie, dimanche à Moscou.

"C'est un honneur incroyable" a reconnu le dernier rempart des Diables Rouges dimanche soir après son sacre.

Retour sur 5 arrêts déterminant durant la campagne russe !

1. 51e minute de Belgique-Panama. Courtois se chauffe face à Murillo pour maintenir le score à 1-0.

© AFP

2. 66e minute du premier duel avec l’Angleterre. Il remporte son face-à-face avec Rashford et permet aux Diables de réaliser un nouveau neuf sur neuf.

© AP



3. 62e minute de Brésil-Belgique. Courtois se détend parfaitement sur un centre-tir de Douglas Costa et repousse l’échéance alors que c’est toujours 0-2.

4. Dans ce même match, il réussit son arrêt le plus télégénique et le plus décisif du tournoi, sur une frappe enroulée de Neymar à la 90e + 4.

© AP



5. À la 39e minute de France-Belgique, il met en échec Benjamin Pavard sur un nouveau duel qu’il remporte… du bout du pied !

© AP