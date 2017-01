Samedi prochain, l’église Sint-Paulus d’Opwijk où se déroulera l’office religieux (11 heures 15) sera sans doute trop petite pour tous ceux qui voudront rendre un ultime hommage à François Van Der Elst (62 ans) décédé dans la nuit de mardi à mercredi suite à problème cardiaque survenu le jour de l’An.

Son frère, Leo, de sept ans son cadet, a évoqué avec tendresse et admiration la mémoire de Swat lors d’une conférence tenue ce mercredi en fin d’après-midi à Diegem : « François, c’était un modèle pour moi. J’avais treize ans quand j’ai assisté à cette fameuse finale Anderlecht-West Ham en 1975 au Heysel. Ce soir-là, il m’avait époustouflé par son explosivité et son sang-froid en zone de finition. »

Né quarante ans plus tard, François aurait été un des grands d’Europe selon son frangin : « Ses qualités étaient énormes. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le Cosmos était venu le chercher pour qu’il évolue à côté des Pelé, Carlos Alberto et autres Beckenbauer. Si je devais le comparer à un joueur actuel, ce serait assurément avec Eden Hazard. François avait l’art de désarçonner son opposant d’une accélération ou d’une feinte de corps. Il choisissait autant que possible le chemin du but qui lui paraissait direct. Eden possède un autre registre, notamment dans sa manière de dribbler mais je ne peux pas m’empêcher de rapprocher le culot et le caractère incisif d’Eden avec ceux qui guidaient les initiatives de François. Même si son palmarès est éloquent, je suis certain qu’il aurait connu une destinée européenne plus prestigieuse de nos jours sans devoir aller conquérir les USA… »

Né à Opwijk comme son frère Leo, François Van Der Est sera ensuite inhumé au cimetière de la localité.