Leonardo Bonucci s'est confié au micro d'Eleven Sports. Il aborde notamment les Diables Rouges, nation qui possède en son sein de nombreux joueurs qui pèsent lourd sur la scène internationale.

Le défenseur italien a apprécié que la Belgique change de statut. Autrefois, les Diables Rouges étaient une petite nation d'Europe. Aujourd'hui, ils font partie des grosses écuries européennes.

"Sincèrement, la Belgique est une nation qui me plait car elle a su se reconstruire via les écoles de football, la fédération et les structures mises en places pour faire éclore des joueurs comme Hazard, De Bruyne, Kompany, Witsel, Lukaku. Maintenant, ce sont des joueurs qui ont un poids important sur la scène internationale. Et ça a été possible parce qu'en Belgique, on y a cru.", explique Leonardo Bonnuci.

Le défenseur de la Juventus a même donné un pronostic quand aux chances des Belges à l'Euro 2020: " Pour moi, c'est un des candidats à la victoire finale. C'est une compétition beaucoup plus smart donc pour moi, avec une telle équipe, ils vont avoir leur mot à dire. "





