L'ancien portier de Genk et de l'Atletico Madrid a éclaboussé durant 7 saisons le championnat anglais de sa classe, ses arrêts magnifiques ses réflexes et ses détentes.





La Premier League a d'ailleurs compilé ses 5 plus beaux arrêts.





Ironie du sort, 7 ans plus tard,Courtois est de plus en plus proche de quitter la Premier League, lui qui est très cité du côté du Real Madrid.