Découvrez tous les exploits de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

La 9e journée du championnat d'Angleterre s'est achevée dimanche par la nette victoire de Tottenham sur Liverpool (4-1). Toby Alderweireld, qui fêtait son 100e match avec les Spurs, et Jan Vertonghen ont assuré en défense chez les Londoniens alors que Simon Mignolet n'a pu éviter la défaite des Reds. Harry Kane (4e, 1-0) et Heung-Min Son (12e, 2-0) ont rapidement donné l'avance à Tottenham mais Mohamed Salah a réduit l'écart (24e, 2-1). Juste avant le repos, Dele Alli a relancé les Spurs (45e+3, 3-0) et Kane a signé un doublé (56e, 4-1). Alderweireld a remporté son duel face à Henderson. Vertonghen a empêché Salah de tirer et a participé à la construction du dernier but.

Au classement, Tottenham est 3e avec le même nombre de points (20) que Manchester United (2e).

AUX PAYS-BAS

Le PSV a décroché un cinquième succès d'affilée face à Héracles (3-0). Notre compatriote, Bram Castro s'est incliné sur des reprises de Hirving Lozano (18e) et Marco van Ginkel (78e, 90e+1). Après neuf journées, l'équipe d'Eindhoven (24 points) conserve la tête du classement et Heracles (9 points) est 14e.

AZ Alkmaar s'est imposé sur le même score face à Utrecht (3-0). Stijn Wuytens a disputé l'intégralité de la rencontre dans l'axe défensif des vainqueurs tandis que Cyriel Dessers est monté au jeu chez les perdants (60e). A ce moment-là, Alkmaar menait grâce à Teun Koopmeiners (21e). Alireza Jahanbakhsh (62e) et Joris van Overeem (80e) ont fait le reste. L'AZ (16 points) reste 6e et Utrecht (13 points) recule en 9e position.

EN ITALIE

L'AS Rome est allée s'imposer de justesse 0-1 à Torino, dimanche, grâce à un but d'Aleksandar Kolarov (69e) lors de la 9e journée du championnat d'Italie de football. Radja Nainggolan a joué tout le match. Ce succès permet à l'équipe romaine (18 points) de revenir à un point de la Juventus (3e) et de la Lazio (4e), qui jouent dimanche soir. L'AS Rome a disputé une rencontre de moins.

Aligné sur le flanc droit, Nainggolan n'a pas eu son habituelle influence sur le jeu offensif de son équipe. Mais la défense turinoise a éprouvé nettement plus de mal quand le Diable Rouge a retrouvé sa place au milieu du jeu.

L'Atalanta a fêté son 110e anniversaire par une victoire 1-0 sur Bologne grâce à un but d'Andreas Cornelius (71e). Timothy Castagne, qui a joué l'intégralité de la rencontre, a souvent apporté le surnombre mais il s'est montré à plusieurs reprises peu précis dans ses passes verticales surtout à l'approche du rectangle adverse

Au classement, l'Atalanta (12 points) se retrouve 12e et Bologne (14 points) est 8e.

Genoa, avec Stephane Omeonga réserviste, a pris un point à l'AC Milan (0-0) réduit à dix à la suite de l'exclusion de Leonardo Bonucci (25e). Milan, qui reste sur trois défaites et un nul, occupe la 11e position (13 points) et Genoa (6 points) est 16e.

Plus tôt dans la journée, Samuel Bastien a assisté du banc à la victoire de Chievo dans le derby face à Vérone (3-2). Les Ânes Volants (Chievo) se maintiennent dans le haut du classement (7e avec 15 pts) alors que leurs malheureux adversaires restent 18e et premiers descendants avec 6 points.

EN FRANCE

Grâce à un coup franc d'Edinson Cavani sous la barre transversale de Steve Mandanda dans les dernières secondes, le PSG a arraché le match nul in extremis à Marseille 2-2, dimanche lors de la 10e journée du championnat de France. Une performance réalisée, malgré l'exclusion de sa star brésilienne Neymar à quatre minutes de la fin. Neymar avait été exclu pour un deuxième jaune après un geste d'humeur sur Lucas Ocampos. Avec 26 points, Paris, toujours invaincu cette saison, possède quatre longueurs d'avance sur Monaco.

Thomas Meunier a joué toute la rencontre au poste d'arrière droit à la suite du forfait annoncé samedi de son concurrent direct le Brésilien Dani Alves. Le Diable Rouge a offert quelques beaux centres à ses partenaires sans effet.

L'OM avait ouvert la marque d'une superbe frappe à distance de Luiz Gustavo (16e). Neymar avait égalisé à 33e d'une frappe en un temps et via le poteau. A la 78e Florian Thauvin croyait avoir inscrit le but de la victoire pour les Marseillais qui n'avaient plus battu leurs rivaux parisiens depuis six ans. Cavani en a décidé autrement.

EN ALLEMAGNE

Wolfsburg et Hoffenheim ont partagé l'enjeu 1-1 dimanche en conclusion de la 9e journée de la Bundesliga. Dans les derniers instants, Felix Uduokhai a sauvé de la tête des 'Wölfe' qui ont manqué un penalty à la 11e minute.

Wolfsburg a débuté le match avec trois Belges dans l'équipe Divock Origi, Landry Dimata et Koen Casteels. Le portier s'employait dès la 3e minute devant Florian Grillitsch.

Origi obtenait ensuite un penalty mais Maximilian Arnold voyait son tir repoussé par Baumann. Origi a encore eu une belle occasion d'ouvrir la marque. A la reprise, Dimata (57e) et Origi (70e) cédaient leur place. A la 73e, Kerem Demirbay (73e) ne manquait le penalty pour placer Hoffenheim aux commandes. Wolfsburg est 14e avec 9 points, Hoffenheim 4e avec 16 points.

EN TURQUIE

Le classico turc entre Galatasaray-Fenerbahce s'est terminé comme il a débuté par un 0-0 au marquoir. Jason Denayer, qui a écopé d'une carte jaune pour tackle dangereux, a joué tout le match. Le 'Gala' reste leader. Le 'Fener' est 6e.

A CHYPRE

Apollon Limassol a gagné 1-0 le derby chypriote face à l'Aris. Evariste Ngolok est monté au jeu chez les visiteurs après une heure de jeu.

EN NORVEGE

Tortol Lumanza a joué tout le match avec les Norvégiens de Stabaek battus à domicile par Tromso (1-2).