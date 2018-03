Tianjin Quanjian s'est incliné face à Guangzhou Evergrande (0-1) en championnat de Chine.

Dans ce match fermé, Axel Witsel n'est pas parvenu à trouver la faille. Réduit à dix, Guangzhou Evergrande a décroché les 3 points grâce au seul but de cette rencontre signé d'une belle frappe par Gao Lin (55e). Le premier tournant du match a eu lieu à la 15e minute. Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) a obtenu un penalty à cause d'une faute de main. Il a manqué sa transformation, le ballon a été expédié loin au-dessus du but. Au repos, les équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 0-0. Alan a été exclu dès la 51e minute, ce qui n'a pas empêché ses équipiers d'inscrire leur but 5 minutes plus tard.

Axel Witsel a joué mardi avec les Diables Rouges contre l'Arabie Saoudite. La Belgique s'était imposée 4-0. Il est rentré mercredi en Chine.

Après 4 journées, Tianjin Quanjian occupe une décevante 11e position avec 3 points et une seule victoire. Le club d'Axel Witsel avait terminé la saison 2017 à la 3e place, derrière Shanghai SIPG, 2e, et Guangzhou Evergrande, champion.

Le promu Dalian Yifang, le club de Yannick Carrasco, affrontera samedi Henan Jianye. Il tentera d'accrocher les premiers points de sa saison. Dalian Yifang occupe actuellement la 16e et dernière position.

Thibaut Courtois incertain pour le derby face à Tottenham

Le coach de Chelsea Antonio Conte ignore toujours s'il pourra compter sur son gardien Thibaut Courtois dimanche à l'occasion du derby londonien de la Premier League face à Tottenham.

Victime d'une blessure aux ischios, Courtois avait dû renoncer au match international Belgique-Arabie Saoudite, mardi à Bruxelles. "Il me reste encore quelques jours avant de prendre une décision. Mais le plus important, c'est d'être physiquement prêt à jouer un bon match", a déclaré Conte vendredi lors de son entretien avec la presse.

Outre celle du gardien de but des Diables Rouges, la présence du défenseur Andreas Christensen est incertaine. David Luiz et Ethan Ampadu sont eux indisponibles, en raison de blessures.

Chelsea recevra le Tottenham d'Alderweireld, Dembélé et Vertonghen dimanche à 17h00 à Stamfordbridge. Il s'agit d'un duel entre le 5e (Chelsea) et le 4e (Tottenham) du classement.

"C'est un match important parce que nous voulons nous assurer une place en Ligue des champions", a expliqué Conte. "En plus d'atteindre la finale de la FA Cup, c'est notre principal objectif pour le reste de la saison. Si nous gagnons dimanche, nous nous rapprochons de Tottenham. Sinon, nous resterons derrière avant les sept derniers matchs."