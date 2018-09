Le FC Barcelone, leader du Championnat d'Espagne, a été renversé en l'espace d'une minute à Leganés (2-1) mercredi pour la 6e journée, concédant sa première défaite de la saison. Thomas Vermaelen retrouvait une place de titulaire dans la défense de Barcelone pour la première fois depuis le 13 mai dernier. Le Diable Rouge a évolué au poste d'arrière-gauche.

Les Catalans menaient pourtant 1-0 à la pause grâce à une belle demi-volée de Philippe Coutinho (12e). Mais deux erreurs défensives ont permis à Nabil El-Zhar (52e) puis Oscar Rodriguez (53e) de donner l'avantage au club de la banlieue de Madrid, lanterne rouge et qui ne comptait aucune victoire en Liga avant cette rencontre.

Vermaelen a été remplacé par Jordi Alba à la 70e minute.

Le Barça partage la première place avec le Real Madrid (13 points), mais le triple champion d'Europe se rend à Séville en soirée.

FRANCE

Vainqueur à Manchester City en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais s'est de nouveau imposé en déplacement à Dijon (0-3). Jason Denayer a joué tout le match avec les Gones et Laurent Ciman faisait partie de la défense à cinq des Bourguignons. Cela n'a pas empêché Moussa Dembélé de signer rapidement un doublé (16e, 19e) et Martin Terrier d'ajouter un but (35e).

Dijon n'a pas profité de l'exclusion du Marseillais Lucas Tousart (66e) avant de finir à dix également lorsque son milieu Enzo Loiodice a pris sa deuxième carte jaune (90e+2). Marseille et Strasbourg ont offert un match à sensation (3-2). Les Alsaciens ont ouvert la marque par Kenny Lala (27e, 0-1) mais Matz Sels s'est incliné à deux reprises sur un penalty de Dimitri Payet (41e, 1-1) et un tir à mi-distance de Morgan Sanson (44e, 2-1). A la reprise, l'OM s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Jordan Amavi (52e). Les Strasbourgeois pensaient arracher un point quand Nuno Da Costa a égalisé (89e, 2-2) mais Valère Germain (90e+1, 3-2) a donné les trois points aux Phocéens. Après sept journées, Lyon (2e) et Marseille (3e) comptent 13 points, cinq de moins que le PSG, qui reçoit Reims en soirée.

Nimes, avec Baptiste Guillaume en attaque toute la rencontre, a été tenu en échec à domicile (0-0) contre Guingamp, lanterne rouge. Nimes est douzième (9 points). Guingamp a pris son premier point de la saison.

Caen, avec Stef Peeters sur le banc, a partagé l'enjeu avec Montpellier (2-2). Saif-Eddine Khaoui a ouvert la marque pour les Normands (10e, 1-0). Andy Delort (37e, 1-1) et Damien Le Tallec (51e, 1-2) ont porté les Héraultais au commandement. Yacine Bammou (63e, 2-2) a remis les deux équipes à égalité. Montepellier (12 points) reste 5e et Caen (7 points) est 16e.

ALLEMAGNE

Düsseldorf s'est fait surprendre par Leverkusen (1-2). Chez les vaincus, Benito Raman était titulaire et une fois encore, il a cédé sa place à l'autre Belge du noyau, Dodi Lukebakio (58e). A ce moment-là, Kevin Volland avait déjà inscrit son premier but (50e, 0-1). Le second a suivi peu après le changement (60e, 0-2). Rouwen Hennings a réduit l'écart dans les arrêts de jeu sur penalty (90e+4, 1-2). Après cinq journées, Leverkusen (6 points) est 11e et Düsseldorf (5) 14e.

ITALIE

La Lazio s'est imposée à l'Udinese (1-2) dans le cadre de la 6e journée. Cette fois, Silvio Proto ne figurait pas dans la sélection tout comme Jordan Lukaku, qui n'est pas opérationnel. Au classement, l'équipe romaine (12 points) prend temporairement la deuxième place en attendant le résultat de Naples (12 points) contre Parme.