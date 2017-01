Crystal Palace s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la FA Cup, mardi à Selhurst Park, suite à sa victoire 2-1 contre Bolton, club de le League One (D3).

Monté à la 62e, Christian Benteke a inscrit un doublé victorieux pour son équipe. Tenus en échec il y a dix jours à Bolton, les 'Eagles' étaient contraint de jouer un 'replay' afin de se qualifier pour le tour suivant. Après une première mi-temps stérile en but, ce sont les 'Wanderers' qui ont ouvert la marque grâce à James Henry (0-1, 48e). Mené au score, Sam Allardyce a opéré un triple changement à l'heure de jeu. Cinq minutes après sa montée, l'attaquant des Diables Rouges a remis les siens sur les rails (1-1, 68e) avant de marquer le but de la victoire. A la réception d'un centre venu de la gauche, il a contrôlé le ballon dos au but avant de tromper le gardien adverse d'un tir en pivot (2-1, 77e).

Steven Defour, titulaire avec Burnley, a participé à la qualification des 'Clarets' contre le Sunderland (2-0) de Jason Denayer et Adnan Januzaj. Après le match nul (0-0) à Sunderland, Burnley s'est montré plus convaincant que les 'Black Cats' mardi soir. Sam Vokes (44e) et Andre Gray (83e) ont marqué. Defour a été averti à la 78e.

Benteke et Crystal Palace affronteront Manchester City en seizièmes de finale alors que Burnley défiera Bristol City, club de Championship.