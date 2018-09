L'AS Monaco, avec Nacer Chadli et Youri Tielemans titulaires dès le coup d'envoi, s'est incliné 0-1 à domicile face à Angers lors de la 7e journée du championnat de France. Une nouvelle défaite qui enfonce encore un peu plus les Monégasques dans la crise. De son côté, Nantes, avec Anthony Limbombe titulaire pour la première fois de la saison, a perdu de nouvelles plumes à domicile face à Nice (1-2). Les Canaris pointent en 18e position, synonyme de premier relégable.

Avec 6 points acquis en six journées, Monaco réalise son plus mauvais début de saison depuis l'exercice 2006-2007. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les choses ne se sont pas améliorées face à Angers lors de la 7e journée du championnat français. Entre imprécisions offensives et déficit technique, les Monégasques ont subi la loi des Angevins en première période en encaissant un but dès la 27e minute de jeu venu du pied droit de Stéphane Bahoken (0-1). Mené au score au repos, l'entraîneur de l'ASM, Leonardo Jardim, a décidé de remplacer Nacer Chadli, titulaire, pour Pietro Pellegri. Youri Tielemans, lui aussi titulaire au coup d'envoi, a été le deuxième monégasque à faire les frais des choix tactiques du Portugais après avoir été remplacé par Mboula à la 63e. Des choix forts qui n'auront finalement servi à rien. Monaco s'enfonce encore un peu plus dans la crise en encaissant un sixième match sans succès. Le club principautaire occupe provisoirement la 16e place de Ligue 1.

Tout aussi mal en point en championnat avec une seule victoire en six rencontres, Nantes s'est une nouvelle fois incliné mardi soir à domicile face à Nice. Pour sa première titularisation avec les Canaris cette saison, Anthony Limbombe a vu son équipe encaisser dès la 31e minute de jeu sur l'ouverture du score de Christophe Jallet, bien servi par Saint-Maximin (31e, 0-1). Peu avant l'heure de jeu, les Nantais ont repris espoir grâce à l'égalisation de Sala (57e, 1-1) avant de rapidement déchanter sur le 1-2 inscrit par Makengo à la 69e (1-2), synonyme de quatrième défaite de la saison.