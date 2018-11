Chelsea a validé sa qualification pour les seizièmes de finale en s'imposant 0-1 au BATE Borisov ce jeudi soir lors de la quatrième journée du groupe L en Europa League. Dans le groupe H, la Lazio a fait de même en écartant Marseille 2-1.

Avec Eden Hazard titulaire, les Blues effectuaient un déplacement périlleux en Biélorussie. Après une domination stérile en première mi-temps, les Londoniens débloquaient la situation grâce à un but d'Olivier Giroud (53e). Chelsea contrôlait alors son avance pour décrocher sa quatrième victoire en autant de matches et se qualifier pour les seizièmes de finale. Eden Hazard a été rempalcé à la 62e minute. Dans l'autre match du groupe, MOL Vidi s'est imposé 1-0 face au PAOK.

Avec Silvio Proto sur le banc, la Lazio a également validé son billet pour les huitièmes de finale. Face à Marseille, les Romains ouvraient la marque à quelques secondes du repos via Parolo (45e) et doublait la mise peu après la pause via Correa (55e). Le but de Thauvin à l'heure de jeu ne changeait rien à l'issue de la rencontre. Qualifiée, la Lazio luttera avec Francfort, vainqueur 2-3 à l'Appollon Limassol et également qualifié, pour la première place du groupe.