Chelsea s'est imposé 2-3 à Southampton, samedi, dans le cadre de la 33e journée du championnat d'Angleterre, au terme d'une remontée spectaculaire.

Premier League (Angleterre)

Menés 2-0, les 'Blues' ont renversé la situation en 8 minutes, avec un doublé du Français Olivier Giroud et à un but d'Eden Hazard. Thibaut Courtois a joué tout le match.

Southampton a ouvert le score grâce à Tadic, qui a profité du bon travail sur la gauche de Bertrand (20e). Oublié par la défense de Chelsea sur un long coup franc de Ward-Prowse, Bednarek a doublé la mise à l'heure de jeu d'une reprise du gauche.

Giroud a relancé Chelsea de la tête. Le Français était à la réception d'un centre de la gauche de Marcos Alonso (70e). Eden Hazard a remis les deux équipes à égalité cinq minutes plus tard. Un centre de la gauche de William a trouvé le capitaine des Diables Rouges au point de penalty. Son tir du gauche n'a laissé aucune chance au gardien. Hazard n'avait plus marqué depuis le 12 février et un doublé contre West Bromwich Albion.

Giroud complétait le retournement de situation à la 78e. Le Français, qui n'avais pas encore marqué en championnat depuis son arrivée à Chelsea en janvier, reprenait du gauche un ballon qui trainait dans le rectangle après un centre d'Hazard. Le Diable Rouge a cédé sa place à Moses à la 86e minute.

Avec 60 points, Chelsea reste cinquième, à 7 longueurs de Tottenham, actuellement le dernier qualifié en Ligue des Champions. Les 'Spurs' recevront Manchester City samedi en fin d'après-midi.

Southampton, 28 points, est dix-huitième et premier relégable.

Bundesliga (Allemagne)

Wolfsburg a été tenu en échec à domicile (0-0) par Augsbourg, vendredi, en ouverture de la 30e journée du championnat d'Allemagne. Koen Casteels et Nany Dimata étaient titularisés chez les 'Loups', Divock Origi est monté à l'heure de jeu.

Dimata a manqué une occasion de la tête à la 32e minute. Monté au jeu, Origi a tout de suite offert un ballon à Williams dont le tir a frôlé le poteau. Dimata est sorti à dix minutes du terme. Les deux équipes ont terminé la rencontre à dix. A Augbsourg, Moravek a pris deux cartes jaunes en deux minutes (54e). Uduokhai a laissé Wolfsburg jouer les cinq dernières minutes à dix.

Wolfsburg, 30 points, est quatorzième avec seulement trois longueurs d'avance sur Mayence, actuellement barragiste pour le maintien.

Eredivisie (Pays-bas)

L'AZ s'est imposé 0-3 sur la pelouse d'Heracles, vendredi, en ouverture de la 31e journée du championnat des Pays-Bas.

La rencontre opposait les frères Wuytens. Stijn a joué une heure pour l'AZ. Dries a disputé toute la rencontre pour Heracles, qui alignait Bram Castro dans les buts.

L'AZ, 65 points, occupe la troisième place. Heracles, 37 points, est onzième.

Un nouveau club pour Marvin Ogunjimi, le globe trotter

L'ex-attaquant des Diables Rouges Marvin Ogunjimi (7 sélections, 5 buts), 30 ans, qui avait résilié son contrat au MVV Maestricht (D2 néerlandaise) fin mars, s'est engagé pour une saison au FK Dinamo Brest, le tenant de la Coupe et de la Supercoupe de Biélorussie remportée 2-1 contre BATE Borisov le 10 mars.

Il avait disputé quatorze matches officiels pour le compte du MVV.

Formé à Malines, Ogunjimi avait percé à Genk avant de filer en Liga pour 2,4 millions à Majorque, où il n'a pas réussi à s'imposer. De retour au pays il s'était successivement engagé au Standard, au Beerschot et à Oud Heverlee - Louvain.

Ensuite à partir de 2014, il a entamé un périple qui l'a conduit vers des destinations exotiques en Corée du Sud (Suwon), en Thaïlande (Ratchaburi Mitr Pol), en Albanie (Skënderbeu) et au Kazakhstan (Okzhetpes).

Il était revenu dans nos contrées et plus précisément à Maestricht, en août dernier, mais repart à présent de l'autre côté de l'ancien rideau de fer, au Dinamo Brest.

Le championnat vient de débuter mais la Coupe 2017-2018 en est déjà au stade des demi-finales, où le Dinamo affrontera Dnepr Mogilev le 18 avril et le 2 mai. Il avait battu le Shakhter Soligorsk aux tirs au but en finale de la précédente édition.

Chinese Super League (Chine)

Dalian Yifang, avec Yannick Carrasco aligné toute la rencontre, s'est incliné 2-0 face au Shandong Luneng, samedi lors de la sixième journée du championnat de Chine.

Le Brésilien Diego Tardelli (31e et 79e sur penalty) a inscrit les deux buts des locaux.

Dalian Yifang reste lanterne rouge avec seulement 2 unités.

Tianjin Quanjian a été contraint au partage contre Jiangsu Suning (1-1), vendredi lors de la 6e journée de Chinese Super League.

Axel Witsel a joué toute la rencontre dans l'axe du jeu. Pourtant, l'équipe du Liégeois a pris le meilleur départ grâce à Wang Yongpo (1-0, 5e) mais a vu son adversaire arracher le point du nul dans les dernières minutes après une réalisation signée Richmond Boakye (1-1, 84e).

Au classement, l'équipe d'Axel Witsel est 8e avec 7 points, trois longueurs derrière son adversaire du jour, 5e avec 10 unités.

Samedi, Yannick Carrasco et Dalian Yifang, derniers avec 2 points en 5 rencontres, se déplaceront à Shandong Luneng (6e, 9 pts).