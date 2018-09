Après leurs devoirs en équipe nationale, les Diables retrouvent le chemin des championnats ce week-end. Découvrez le condensé de leurs prestations.

EN ANGLETERRE

Man U, avec Lukaku buteur et Fellaini passeur, inflige sa 1e défaite à Watford et Kabasale

Aligné tout le match, Romelu Lukaku a inscrit le premier but de Manchester United, qui l'a emporté 1-2 à Watford samedi lors de la 5e journée de Premier League.

Le Diable Rouge a ouvert le score à la 35e minute, plantant son 4e but de la saison. Il est à une longueur d'Eden Hazard qui a pris la tête du classement des buteurs avec 5 buts après son triplé contre Cardiff samedi.

Egalement titulaire dans les rangs mancuniens, Marouane Fellaini a délivré l'assist sur le but du 0-2, signé Smalling à la 38e.

Christian Kabasele était dans le onze de base de Watford, qui a réduit l'écart à la 65e par Gray. Le défenseur belge a eu une balle d'égalisation dans les arrêts de jeu, mais David De Gea a sauvé les siens.

Les Red Devils ont infligé à Watford sa première défaite de la saison. Watford (12 pts) se laisse distancer par Chelsea et Liverpool (15) et Manchester City (13). Manchester United est 8e avec 9 unités.

Hazard renversant pour Chelsea

Menés 0-1 face à Cardiff, les Blues ont une nouvelle fois pu compter sur notre Diable qui a inscrit un doublé en 7 minutes à peine pour renverser la vapeur.

Alors que Bamba ouvrait le score dès la 16 minutes, les hommes de Sarri ont pu compter sur un Eden Hazard en grande forme. Le Diable rouge a tout d'abord égalisé à la 37ème minute grâce à une belle feinte de corps et une sublime frappe croisée.

Sur le deuxième but, juste avant la mi-temps, Eden Hazard a profité d'une belle construction suite à un coup-franc joué très rapidement pour pousser le ballon au fond du but et donner l'avantage à ses couleurs,

Avant d'inscrire un troisième but consécutif sur penalty.

Au final, Chelsea s'est imposé 4-1 grâce à ce triplé du Brainois qui a fait tourner la rencontre pratiquement à lui seul.





EN ITALIE

L'Inter et Radja Nainggolan battus à domicile par Parme

L'Inter Milan, avec Radja Nainggolan titulaire en milieu de terrain, s'est inclinée 0-1 face à Parme samedi lors de la 4e journée de Serie A. Un but de Dimarco à la 79e a offert la victoire aux visiteurs.

C'est la 2e défaite en quatres rencontres de championnat pour l'Inter, qui compte 4 points.

Les Nerazzuri recevront Tottenham mardi dans le cadre de la 1e journée de la Ligue des champions, avant de se rendre à la Sampdoria samedi prochain.