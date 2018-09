Après leurs devoirs en équipe nationale, les Diables retrouvent le chemin des championnats ce week-end. Découvrez le condensé de leurs prestations.

EN ANGLETERRE

Lukaku ouvre la marque pour Manchester United

Romelu Lukaku est bien un homme de rectangle! Il l'a encore prouvé à la 35ème minute face à Watford en ouvrant le score. A la réception d'un centre vicieux de Young de la gauche entre la défense et le gardien, Lukaku a en effet marqué... du ventre pour porter le score à 0-1. Trois minutes plus tard c'est Chris Smalling qui doublait la mise pour les Reds qui jouent depuis 18h30.

Hazard renversant pour Chelsea

Menés 0-1 face à Cardiff, les Blues ont une nouvelle fois pu compter sur notre Diable qui a inscrit un doublé en 7 minutes à peine pour renverser la vapeur.

Alors que Bamba ouvrait le score dès la 16 minutes, les hommes de Sarri ont pu compter sur un Eden Hazard en grande forme. Le Diable rouge a tout d'abord égalisé à la 37ème minute grâce à une belle feinte de corps et une sublime frappe croisée.

Sur le deuxième but, juste avant la mi-temps, Eden Hazard a profité d'une belle construction suite à un coup-franc joué très rapidement pour pousser le ballon au fond du but et donner l'avantage à ses couleurs,

Avant d'inscrire un troisième but consécutif sur penalty.

Au final, Chelsea s'est imposé 4-1 grâce à ce triplé du Brainois qui a fait tourner la rencontre pratiquement à lui seul.





EN ITALIE

L'Inter et Radja Nainggolan battus à domicile par Parme

L'Inter Milan, avec Radja Nainggolan titulaire en milieu de terrain, s'est inclinée 0-1 face à Parme samedi lors de la 4e journée de Serie A. Un but de Dimarco à la 79e a offert la victoire aux visiteurs.

C'est la 2e défaite en quatres rencontres de championnat pour l'Inter, qui compte 4 points.

Les Nerazzuri recevront Tottenham mardi dans le cadre de la 1e journée de la Ligue des champions, avant de se rendre à la Sampdoria samedi prochain.