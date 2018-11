En match d'ouverture de la 13e journée du championnat de France, Lille et Strasbourg ont signé un match nul (0-0). Matz Sels a défendu le but alsacien.

On s'attendait à un match prolifique entre deux des formations les plus offensives de Ligue 1 certes loin derrière le PSG (41 buts) mais à une seule unité de l'OM: 21 buts pour Lille et 20 pour Strasbourg. En première période, la maîtrise a été lilloise. Les Dogues ont confisqué le ballon à leurs adversaires. Sels s'est notamment imposé sur une frappe des 25 mètres de Jonathan Ikoné (25e) et sur une reprise de la tête de Jonathan Bamba (70e). La seconde période est repartie sur les mêmes bases, avec les vagues lilloises qui continuaient à s'enchaîner. Mais Strasbourg a tenu bon, enchaînant un sixième match de rang sans défaite. Lille, qui a perdu ses premiers points à domicile, prend la deuxième place avec 26 unités, une de plus que Montpellier (25). Strasbourg (18) est 7e.

En Espagne, la Real Sociedad avec Adnan Januzaj pendant 90 minutes, est allée gagner 1-3 à Levante, qui a ouvert la marque par Chena (3e, 1-0). Mais en deuxième période, les joueurs de Saragosse ont tout effacé par Theo Hernandez (73e, 1-1), Juanmi (77e, 1-2) sur assist de Januzaj et Mikel Oyarzabal (83e, 1-3). Après 12 journées, Levante (17 points) reste 7e et la Real Sociedad (16) monte en 9e position.

En Allemagne, Wolfsburg s'est incliné à Hannovre (2-1) en match d'ouverture de la 11e journée. Koen Casteels, qui portait le brassard de capitaine, s'est incliné sur des envois de Linton Maina (31e) et Ihlas Bebou (62e). Wout Weghorst a réduit la marque pour Wolfsburg sur penalty (82e, 2-1). Au classement, les Loups (12 points) sont 11e et Hannovre (9) reste 16e et barragiste.

En Italie, la Fiorentina a partagé l'enjeu à Frosinone (1-1). Kevin Mirallas, qui était titulaire lors des deux dernières rencontres, est monté au jeu (76e). Il a remplacé Marco Benassi, qui avait ouvert la marque (47e, 0-1). Mais en fin de rencontre, Andrea Pinamonti (89e, 1-1) a porté à cinq la série de match sans victoire des Toscans. Après 12 matches, la Fiorentina (17 points) est 7e et Frosinone (7) reste 18e et premier descendant.

Aux Pays-Bas, Willem II a lancé la 12e journée en s'imposant 2-3 à Zwolle. Jordy Croux a vu du banc les buts de ses équipiers Damil Dankerlui (8e) et Fran Sol (16e, 67e) et ceux de Vito van Crooij (63e, 1-2) et de Zian Flemming (82e, 2-3) pour Zwolle. Au classement, Willem II (13 points, 11e) dépasse Zwolle (11 points, 14e).