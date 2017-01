ESPAGNE

Après trois mois de disette, Bakkali renoue avec le succès en Liga

Valence, englué dans une grave crise interne, a obtenu dimanche contre l'Espanyol Barcelone (2-1) sa première victoire en Championnat d'Espagne depuis trois mois, un vrai soulagement pour le club qui s'éloigne un peu de la zone de relégation. Côté belge, Zakaria Bakkali, est monté en toute fin de rencontre pour le compte de Valence.

Les buts de Montoya (17e, 1-0) et de Mina (73e, 2-0) ont en effet permis à Valence d'empocher son premier succès depuis trois mois. Les hommes de Salvador "Voro" Gonzalez, nommé fin décembre pour remplacer au pied levé le technicien italien démissionnaire Cesare Prandelli, ne s'étaient plus imposés en championnat depuis le 16 octobre 2016 et leur succès sur la pelouse de Gijon (1-2). La réduction du score de David Lopez à la 85e (2-1) n'y changera rien. Bakkali est monté au jeu à la 90e en remplacement du buteur Santi Mina. Au classement, Valence reste 17e mais compte désormais quatre longueurs d'avance sur le premier relégable Gijon (18e, 12 pts).

Aux Pays-Bas, le leader de Eredivisie, Feyenoord, s'est imposé 0-2 sur la pelouse de Roda JC lors de la 18e journée de championnat. Les troupes de Giovanni van Bronckhorst ont pu compter sur les buts de Kuyt (69e) et d'Elia (88e) pour empocher leur 14e victoire de la saison. Du côté de Roda, le capitaine belge, Tom Van Hyfte, a disputé toute la partie. Le nouveau venu Bryan Verboom (prêté par Zulte Waregem) n'était pas encore aligné sur la feuille de match. Feyenoord, leader du championnat, prend 7 points d'avance sur son dauphin, l'Ajax, qui se déplace ce dimanche après-midi sur le terrain de Zwolle.