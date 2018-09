Romelu Lukaku a marqué deux buts dimanche lors de la victoire 0-2 de Manchester United à Burnley lors de la 4e journée de la Premier League anglaise. Ce n'est que la deuxième fois qu'il réussit à marquer deux buts pour Man U en Premier League. Les Belges de Tottenham ont perdu 2-1 chez le surprenant club de Watford avec Christian Kabasele.

Le premier but (27e) de Lukaku est venu sur un assist d'Alexis Sanchez. "Big Rom" a sauté beaucoup plus haut que ses adversaires de Burnley, où Steven Defour blessé manquait toujours à l'appel. Sur son deuxième but (44e) Lukaku était exactement à la bonne place après une phase confuse qu'il n'a pas hésité à conclure. Maroune Fellaini était également titulaire chez les Red Devils, une première cette saison, et a joué les 90 minutes. En deuxième mi-temps, Paul Pogba a encore manqué un penalty et Marcus Rashford s'est vu adresser un carton, mais la victoire mancunienne n'a pas été mise en en danger.

Contre Watford, trois Belges étaient titulaire à Tottenham : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé. Sans succès, cependant. Les Hornets avec Kabasele, qui a joué tout le match, a remporté le match 2-1 malgré après un but contre son camp d'Abdoulaye Doucouré (53e). Les buts de Troy Deeney (69e) et Craig Cathcart (76e) ont permis à Watford de signer sa 4e victoire en 4 rencontres. Alderweireld a dû quitter à la 81e, de même que Dembélé cinq minutes plus tard.

Watford compte maintenant douze sur douze, Tottenham a neuf points. Manchester United en compte six, Burnley un.



Manchester City renoue avec la victoire contre Newcastle, Kompany monte en fin de match

Tenu en échec par Wolverhampton la semaine dernière, Manchester City a renoué avec la victoire en venant à bout de Newcastle (2-1) lors de la quatrième journée de Premier League. Alors que Kevin De Bruyne est indisponible, Vincent Kompany a soufflé sur le banc avant de remplacer l'Espagnol David Silva à la 89e minute.

Les Mancuniens ont pris l'avantage très tôt dans la rencontre grâce à Raheem Sterling.

DeAndre Yedlin s'est toutefois empressé de rétablir l'égalité à la demi-heure de jeu.

Man City a finalement émergé en deuxième période grâce à un but de Kyle Walker (52e) dont le tir lointain a mis fin au suspense.

Au classement, les Citizens grimpent provisoirement à la troisième place avec 10 points, deux de moins que Chelsea et Liverpool qui se partagent la tête.

Suite et fin de cette quatrième journée dimanche, avec notamment Watford - Tottenham et, surtout, le déplacement de Manchester United à Burnley, décisif pour l'avenir de José Mourinho sur le banc des Red Devils.

Deux matches quu Roberto Martinez ne manquera pas de suivre avec attention.

Michy Batshuayi est monté au jeu avec Valence

Grâce à Marti Roger (13e, 33e), Levante a mené deux fois à la marque face à Valence. Mais Cheryshev (16e) et Daniel Parejo sur penalty (51e), ont chaque fois remis le club Che dans le parcours.

Comme lors des deux précédentes journées, Batshuayi est monté au jeu. Il a remplacé le Français Kevin Gameiro et a joué 22 minutes contre 14 et 16 les semaines précédentes. Il n'est toutefois pas parvenu à marquer bien que Levante s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Coke (76e).

Au classement, Valence (2 points) est 15e. Levante (4) figure au 5e rang.

Aux Etats-Unis, sans Roland Lamah, le FC Dallas a battu Houston Dynamo (4-2), et occupe toujours la première place de la Conference Ouest avec 49 points, trois de plus que le FC Los Angeles, l'ex-club de Laurent Ciman, après 27 journées.





Dedryck Boyata et le Celtic Glasgow remportent l'Old Firm

Le Celtic Glasgow a remporté dimanche le prestigieux duel contre les Rangers de Steven Gerrard, jusque là invaincus, grâce à un but inscrit à la 62e par Olivier Ntcham en conclusion d'une superbe contre-attaque (1-0). Dedryck Boyata a joué tout l'Old Firm, comptant pour la 4e journée, avec les vainqueurs.

Malgré l'étroitesse du score, Boyata a passé un après-midi relativement calme.

Le Diable rouge reste un titulaire à part entière pour le coach Brendan Rodgers, qui l'a aligné lors des trois dernières rencontres alors que le public en voulait au défenseur pour avoir tenté de forcer son transfert.

Le but du Français Ntcham (62e) permet au Celtic d'occuper la 2e place avec 9 points, trois de moins que les Hearts. Les Rangers (5 points) sont 12e.

Heart of Midlothian avait en effet battu le Celtic 1-0 lors de la 2e journée, mais Boyata était absent.

Steven Gerrard, aujourd'hui entraîneur des Rangers, a autrefois joué sous les ordres de Brendan Rodgers à Liverpool. Il a pris sa retraite comme joueur en 2015.

En Bundesliga, Benito Raman est monté au jeu dans l'équipe de Düsseldorf après 68 minutes. Dodi Lukebakio est lui resté sur le banc. Le déplacement au RB Leipzig s'est soldé par un partage 1-1 après les buts de Matthias Zimmermann (47e) pour les visiteurs et Jean-Kevin Augustin (68e) pour Leipzig. Pour les deux équipes, c'était leur premier point en deux renconrtes de championnat.

Le défenseur Arno Verschueren a joué toute la partie avec NAC Breda en Eredivisie mais il n'a pu que s'incliner 4-2 à Feyenopord où Robin van Persie a marqué deux buts.

Youri Tielemans égalise pour Monaco face à l'OM

Après un tir de Falcao repoussé par Adil Rami, l'ancien Anderlechtois reprend le ballon du droit pour crucifier Yohann Pelé.