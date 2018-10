Düsseldorf a mal digéré la trêve internationale et s'est fait manger par Francfort (7-1) en ouverture de la 8e journée de Bundesliga. Monté au jeu à la mi-temps, Dodi Lukebakio a inscrit le seul but des siens à la 53e minute en signant ainsi son 4e but sous le maillot de Düsseldorf. Benito Raman a pour sa part disputé toute la rencontre.

Ce duel a été marqué par la prestation cinq étoiles du jeune serbe Luka Jovic, 20 ans, auteur d'un sensationnel quintuplé (26e, 34e, 55e, 69e et 72e). Jovic est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à inscrire un quintuplé et le premier joueur de Francfort à y être parvenu.

Le Français Sébastien Haller (20e et 50e) a inscrit les deux autres buts de Francfort.

Au classement, Francort est 6e avec 13 points alors que Düsseldorf est scotché à la dernière place avec cinq points.

France

Battu 5-0 par le Paris Saint-Germain avant la trêve, Lyon a repris ses esprits et a battu Nîmes (2-0) grâce à des buts de Moussa Dembélé (24e) et Memphis Depay (90e). Inamovible au centre de la défense des Gônes, Jason Denayer a disputé toute la rencontre de cette 10e journée de Ligue 1.

Au classement, Lyon grimpe provisoirement à la 3e place avec 17 points, dix de moins que le Paris-Saint Germain de Thomas Meunier, qui accueille Amiens samedi.