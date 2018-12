L'Olympique lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue française grâce à son succès étriqué 2-3 acquis sur la pelouse d'Amiens mercredi soir. Monté au jeu après la pause, l'international belge Jason Denayer a trompé son propre gardien à vingt minutes du terme. Un fait de match sans conséquence directe sur le résultat final de la rencontre.

Après vingt minutes de jeu, les Lyonnais ont pris les commandes de la rencontre sur le pénalty converti par Dembélé (20e, 0-1). En supériorité numérique après l'exclusion d'Adenon (26e), les troupes de Génésio ont ensuite enfoncé le clou juste avant le repos via Traoré (45e, 0-2) avant de se donner un petit peu plus d'air à l'heure de jeu grâce à Martin Terrier (60e, 0-3). Alors que l'on pensait la qualification lyonnaise définitivement actée, Amiens a fait douter son adversaire dans les vingt dernières minutes. Le but contre son camp de Denayer (70e, 1-3) et la réalisation de Timite (90e, 2-3) auront toutefois été insuffisants pour accrocher une prolongation.