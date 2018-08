Tenant du titre, Manchester City a réussi son entrée en championnat d'Angleterre de football samedi à Arsenal (0-2). Averti à la 73e, Kevin De Bruyne est monté au jeu (60e) et Vincent Kompany est resté sur le banc.

Raheem Sterling (14e, 0-1) et Bernardo Silva (64e) ont inscrit les buts des Citizens.

Les autres Belges n'ont pas eu l'occasion de se mettre en évidence au cours de cette première journée de championnat. A Liverpool, Mike Origi et Simon Mignolet ne figuraient même pas sur la feuille de match lors de la victoire sur West Ham (4-0). Comme ils n'entrent pas dans les plans du coach Jurgen Klopp, ils comptent trouver un nouveau club le plus rapidement possible.

Toujours pas remis de sa blessure au mollet, Steven Defour n'a pas été retenu dans la sélection pour le déplacement à Southampton (0-0).

En France, Mats Sels et Strasbourg ont démarré en force en allant s'imposer à Bordeaux (0-2). Une victoire facilitée par l'exclusion tout en début de rencontre par l'exclusion de Pablo, le défenseur brésilien des Girondins. Ibrahim Sissoko (68e) et Joia Nuno Da Costa (76e) n'ont pas laissé passer l'occasion.

Aux Pays-Bas, Breda n'a pas fait le poids à l'AZ Alkmaar (5-0). Aligné sur la droite d'un duo devant la défense, Arno Verschueren n'a rien pu faire pour bloquer Jonas Svensson (26e), Pantelis Hatzidiakos (30e), Myron Boadu (42e), Teun Koopmeiners (79e) et Bjorn Johnsen (85e).

Witsel joue avec Dortmund

Axel Witsel a joué son premier match avec Dortmund samedi à Essen contre la Lazio (1-0). Le Diable rouge est monté au jeu à la 75e. Dans l'autre camp, Silvio Proto, gardie réserve, est resté sur le banc tandis que Jordan Lukaku n'était pas repris.

Le but de la victoire a été marqué par Marco Reus dont le tir a été dévié par Stefan Radu(6e).

Dortmund disputera son premier match officiel lundi 20 août en Coupe d'Allemagne à Furth avant de débuter le dimanche suivant en championnat contre Leipzig.