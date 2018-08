Premier coup d'arrêt pour Manchester United dans cette saison 2018-2019 de Premier League. Vainqueurs lors de la première journée, les Red Devils n'ont pas récidivé lors de la deuxième et se sont même inclinés 3-2 sur la pelouse de Brighton&Hove Albion.



Romelu Lukaku a disputé toute la rencontre et inscrit le premier but des siens alors que Marouane Fellaini est monté à l'heure de jeu et obtenu un penalty dans les arrêts de jeu.

L'équipe de José Mourinho a payé au prix fort les distractions de sa défense peu avant la demi-heure de jeu. Une belle action collective a d'abord libéré Glenn Murray dans le dos de Lindelöf (25e) avant que Shane Duffy ne rabatte dans le but un ballon errant dans le rectangle (27e).

La réaction mancunienne ne s'est pas fait attendre avec le 2-1 signé Lukaku de la tête dans le petit rectangle. Mais Manchester United s'est rapidement tiré une balle dans le pied en concédant un penalty avant la pause suite à une faute grossière de Bailly. Une occasion que Pascal Gross n'a pas laissé passer en redonnant une avance de deux buts aux siens avant la pause (44e).

Le plus dur était fait pour Brighton qui s'est contenté de résister aux assauts des Red Devils en deuxième période, notamment grâce à un bon Matthew Ryan dans les cages. Un penalty obtenu dans les arrêts de jeu pour une faute sur Fellaini a permis a Paul Pogba de réduire l'écart (90e+5) mais pas de relancer son équipe.

Au classement Brighton et Manchester se suivent à la 10 et 11e place avec trois points chacun.

Manchester City et Kompany cartonnent malgré l'absence de De Bruyne

L'absence de Kevin De Bruyne, blessé au genou et indisponible pendant environ 3 mois, n'a pas affecté Manchester City dimanche après-midi pour la réception de Huddersfield lors de la deuxième journée de Premier League.



Les Citizens, avec Vincent Kompany présent 90 minutes, se sont imposés facilement 6-1 et enregistrent un bon six sur six.

C'est le meilleur buteur de l'histoire du club, l'Argentin Sergio Agüero qui a une nouvelle fois assuré le show avec un triplé (25e, 35e et 75e). Le Brésilien Gabriel Jesus (31e), l'Espagnol David Silva (48e) et un but contre son camp du Néerlandais Terence Kongolo ont alourdi la marque alors que le Slovène Jon Stankovic a sauvé l'honneur pour Huddersfield. Laurent Depoitre est monté à la pause pour tenter d'amener du poids à l'attaque des 'Terriers' mais n'a su se montrer incisif. Isaac Mbenza est pour sa part resté sur le banc.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Watford a dominé Burnley 1-3 grâce à Gray (3e), Deeney (48e) et Hughes (51e). Burnley, toujours privé de Steven Defour, avait momentanément égalisé via Tarkowski (6e). Dans les rangs de Watford, Christian Kabasele a disputé toute la rencontre.

Au classement, Watford et Manchester City réussissent donc le sans faute et rejoignent Chelsea, Tottenham et Bournemouth au premier rang. Burnley est 14e avec un point alors que Huddersfield est dernier avec zéro point.

Thorgan Hazard auteur d'un triplé

Thorgan Hazard a participé à la fête du Borussia Mönchengladbach, vainqueur 1-11 dimanche au premier tour de la Coupe d'Allemagne face à Hastedt (D5).

Pour ses premières minutes de la saison en match officiel, le Diable Rouge s'est offert un triplé en ouvrant le socre sur penalty (2e) avant d'inscrire les sixième et onzième buts des siens (42e et 84e). Hazard est resté toute la rencontre sur la pelouse et a également délivré un assist à Alassane Plea (8e), lui aussi auteur d'un triplé au même titre que Hazard et Raffael.

Ligue 1

Transféré de Zulte Waregem à Toulouse cet été, Aaron Leya Iseka a trouvé le chemin des filets pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant belge a ouvert le score face à Bordeaux d'un joli lob juste avant la pause (44e). L'ancien standarman Mathieu Dossevi a ensuite offert la victoire aux Toulousains (67e) alors que François Kamano avait égalisé provisoirement (50e). Toulouse enregistre ainsi ses 3 premiers points de la saison après la défaite 4-0 contre Marseille en ouverture de championnat.